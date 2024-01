Cinq raisons de suivre Malick Fofana

→ Il est en pleine bourre

Freiné par la DNCG durant l’été, l’Olympique lyonnais compte prendre sa revanche cet hiver avec un mercato digne d’une équipe de haut de tableau. Les barragistes de Ligue 1 ont notamment déboursé 17 millions d’euros, hors bonus, pour s’offrir les services de Malick Fofana. Craquage de John Textor ou découverte d’une pépite de la part de la nouvelle cellule de recrutement ? En réalité, le Belge de 18 ans s’est déjà fait un nom dans le Plat Pays en étant l’une des attractions de la première partie de saison de Jupiler Pro League. Auteur d’un but et de quatre passes décisives au cours du mois de décembre, celui qui a fait ses débuts professionnels l’année précédente était l’un des symboles de la bonne forme du club, troisième du championnat. Selon Opta, il est le joueur né en 2005 qui parcourt le plus de kilomètres balle au pied et qui réalise le plus de centres. Arrivé à Lyon lancé comme une bombe, il a vite été rattrapé par la réalité avec une lourde défaite au Havre (3-1).

→ Un vrai couteau belge

Pour sa première titularisation, le Belge au mètre 69 – ça ne s’invente pas, même s’il n’est pas interdit qu’il prenne encore quelques centimètres – s’est mis en évidence en trouvant le chemin des filets contre Bergerac (1-2). Lors de cette rencontre de Coupe de France, le jeune a pourtant été trimballé entre le poste d’ailier droit, de piston et même d’avant-centre. À chaque fois, il s’est créé des opportunités sur une pelouse délicate, ce qui a ravi son entraîneur, Pierre Sage : « Il a assumé ça de façon studieuse, et c’est très important pour nous, surtout quand on a un effectif un peu court comme c’est le cas actuellement. » Il va être capable de suppléer aussi bien Ernest Nuamah en attaque que Saël Kumbedi derrière. Symbole de sa polyvalence, Hein Vanhaezebrouck, son coach à La Gantoise, l’utilisait principalement en tant que milieu gauche. Anthony Lopes a peut-être du souci à se faire pour son poste de gardien.

→ Une alchimie facile à trouver à l’OL

Alexandre Lacazette a aspiré deux défenseurs de Bergerac avant d’offrir à Malick Fofana, d’une subtile passe en retrait, le premier but de son aventure lyonnaise. Remuant face au Havre lors de son entrée en jeu, le Belge avait déjà tenté de solliciter des combinaisons avec Rayan Cherki, même si la dernière passe du une-deux peinait à arriver. « On doit encore se trouver, avec Alex et Rayan, mais j’ai de très bons espoirs », positive tout de même le nouvel arrivant. Il va surtout retrouver Gift Orban, recruté dans la foulée par l’OL, avec qui il a disputé 42 matchs du côté de Gand. Il faudra quand même faire un peu plus que la seule petite passe décisive adressée à l’avant-centre nigérian.

→ Il a refusé de combiner avec Mohamed Bayo

L’arrivée de Malick Fofana à Lyon aurait pu être retardée par la Coupe d’Afrique des nations. Natif d’Alost, au sud-est de Bruxelles, l’ailier polyvalent a des origines philippines par sa mère et guinéennes par son père. Si l’éventualité de porter les couleurs du pays asiatique n’a sûrement jamais été envisagée, celle d’évoluer pour la Guinée est revenue avec insistance avant la compétition. « Mon père était un ancien international guinéen, ce n’est donc pas un choix facile. Si le sélectionneur belge m’appelle ? Alors je dirai oui et je choisirai la Belgique », indiquait-il à la Gazet van Antwerpen, quotidien belge, en octobre dernier. Pour l’heure, la bande de Mohamed Bayo est huitième-de-finaliste de la CAN, pendant que le joueur est surclassé chez les Espoirs des Diables rouges. À voir qui régnera en premier sur son continent.

→ Le futur Jérémy Doku

S’il arrive à passer chez les grands, Malick Fofana pourrait retrouver son alter ego : Jérémy Doku. La nouvelle recrue lyonnaise n’a jamais caché son admiration pour son compatriote, de trois ans son aîné, avec qui il partage le goût du un-contre-un et de sérieuses aptitudes de vitesse. Ces atouts devront lui servir à enflammer de la même façon les journées de Ligue 1. Après le départ de Doku à Manchester City, les deux Belges ne se croiseront pas sur les pelouses françaises, mais le cadet a sans doute déjà prévu de le rejoindre outre-Manche. Une trajectoire loin d’être inenvisageable pour celui qui a les caractéristiques parfaites des joueurs qui ont la cote sur le marché des transferts. Si une bonne saison en Belgique lui offre un bon de sortie à 17 millions vers l’OL, on n’imagine pas ce qu’il aura après le but du maintien contre Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1.

