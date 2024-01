Lyon galère contre Bergerac, mais se qualifie pour les huitièmes de la Coupe de France

Bergerac Périgord FC 1-2 Olympique lyonnais

Buts : Escarpit (45e+1) pour les Périgourdins // Fofana (37e) et Caqueret (78e) pour les Gones.

Expulsion : Gyeboaho (65e) chez les Bergeracois.

L’exploit de Lyon !

Ça n’a pas été simple, mais l’OL a finalement su se défaire de Bergerac ce vendredi à Limoges, et verra les huitièmes de finale de la Coupe de France. Forcément, ce sont les Lyonnais qui dominent ce premier acte et font preuve d’un bon esprit. La récompense se fait attendre, mais arrive sur une perte de balle de Romain Escarpit qui permet à Rayan Cherki de lancer un contre et Alexandre Lacazette côté droit. Le capitaine s’infiltre dans la surface et transmet à Malick Fofana en retrait, qui inscrit tranquillement son premier but avec son nouveau club (0-1, 37e). Le plus dur est fait ? Pas vraiment, puisque Bergerac se rebiffe. Hicham M’Laab déborde côté gauche et centre fort devant le but d’Anthony Lopes, qui constate que sa défense est statique au point de laisser Escarpit égaliser (1-1, 45e+1).

Au retour des vestiaires, les Gones continuent de maîtriser les débats, mais pâtissent de la misérable pelouse du demi-stade Beaublanc de Limoges dans les 30 derniers mètres. Peu après l’heure de jeu, les locaux sont réduits à dix avec l’expulsion de Christian Gyeboaho, en retard sur Corentin Tolisso (65e). Mais ça ne refroidit pas Bergerac qui se crée une grosse occasion grâce à la percée de Steven Luyambulabiwa, stoppée par Lopes (75e). Sauf que l’OL fait la différence sur un coup franc mal renvoyé par la défense. Le ballon revient vers Caqueret, seul à l’entrée de la surface, qui sanctionne les Périgourdins en première intention et célèbre comme Éric Cantona contre Sunderland (1-2, 78e). Un but suffisant au bonheur des Rhodaniens, qui seront bien au rendez-vous des huitièmes de finale.

Le meilleur moyen de s’offrir l’Europe ?

Bergerac Périgord FC (3-4-3) : Laborde-Turon – Abonckelet, Kamissoko, Ducros – Luyambulabiwa, Elissalt (Neto, 83e), Gyeboaho, Faty (Glao, 83e) – M’Laab (Dumai, 67e), Escarpit (Tchoutang, 75e), Tressens (Fonseca, 75e). Entraîneur : Yassine Azahaf.

Olympique lyonnais (3-4-3) : Lopes – Mata, Lovren, Adryelson (Maitland-Niles, 46e) – Henrique (Moreira, 70e), Caqueret, Tolisso, Tagliafico – Fofana, Cherki, Lacazette (Kumbedi, 85e). Entraîneur : Pierre Sage.

Bergerac-Lyon se jouera finalement à Limoges