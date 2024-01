Pierre Sage présente Gift Orban, un joueur qui « amène de l’incertitude chez les adversaires  »

Un Super Aigle dans le nid d’Eagle.

Vendredi, l’OL de Pierre Sage retrouve le Stade rennais de Julien Stéphan en championnat, deux mois à peine après avoir gagné son premier match en Ligue 1 – alors sous les ordres de Fabio Grosso – lors de la douzième journée au Roazhon Park (1-0). Depuis, les Lyonnais ont gagné trois matchs de plus, mais flirtent toujours avec la zone de relégation (seizièmes). Pour poursuivre cette lutte pour le maintien, les Rhodaniens ont recruté des joueurs à vocation offensive, comme Gift Orban, « un vrai buteur » selon les mots du coach de 44 ans qui espère également voir débarquer trois ou quatre joueurs de plus sur les bords du Rhône cet hiver. Pierre Sage en dévoile un peu plus sur le profil de son nouvel attaquant de 21 ans, arrivé le 18 janvier dernier, en provenance de La Gantoise (Belgique) : « Il amène beaucoup de joie et d’enthousiasme, il est frais donc ça va permettre de redynamiser le groupe. Il va instaurer une dynamique dans le secteur offensif. Il est très à l’aise dans la finition […]. C’est un joueur vif qui enchaîne rapidement. Il amène de l’incertitude chez nos adversaires. C’est un joueur d’axe, donc ça va sous-entendre qu’on va pouvoir jouer à deux devant. Il y a une forme de complémentarité avec Alexandre Lacazette. »

Avec un système à deux attaquants, les Gones qui ont seulement marqué 17 buts – sur les 22,9 attendus d’après les statistiques dédiées – depuis le début de l’exercice en championnat.

Gift ou cadeau empoisonné ? Réponse bientôt.

