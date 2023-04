Nantes-Toulouse : Par ici la loterie !

Assister à une finale de Coupe de France est un moment exceptionnel dans la vie d’un supporter. Les Nantais auront le luxe de le vivre pour la deuxième saison d’affilée, le samedi 29 avril prochain, tandis que pour les Toulousains, ce sera une première depuis 1957. Mais à l’approche du grand soir, des problèmes de billetterie sont venus contrarier l’organisation de cette grand-messe du foot français. Alors que les deux clubs ont eu près de 21 000 tickets réservés pour leurs fans respectifs, le placement aléatoire a fait grincer des dents aussi bien dans le camp jaune que violet.

Toulouse a rectifié le tir

Du côté de la Ville rose, l’ouverture de la billetterie a instantanément provoqué la gronde des aficionados toulousains. Officiellement lancée le 12 avril pour les abonnés, après la phase réservée aux clubs de supporters (tels que les NVDRS ou Visca Tolosa), elle a d’abord été émaillée de quelques bugs sur le site (file d’attente défaillante, possibilité d’acheter plus de places que prévu, accès anormalement refusé). Mais ce qui a surtout cristallisé les tensions est l’impossibilité de pouvoir choisir sa place exacte dans le virage sud du Stade de France. Après avoir reçu de nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux et par mail, le TFC a rapidement réagi par le biais d’un communiqué publié le lendemain matin : « Nous reconnaissons avoir mal appréhendé certains aspects techniques de l’ouverture de cette billetterie, qui était très attendue par toute une communauté, et nous excusons pour ce départ chaotique. »

Un faux départ rapidement rattrapé puisque le club a proposé aux supporters lésés d’envoyer un mail à la billetterie du Toulouse FC afin de les replacer dans le virage toulousain. Après un travail de fourmis des salariés, le TFC est parvenu à satisfaire 1198 chanceux et a été transparent quant à la répartition des places. Pour les autres, il a fallu faire preuve d’ingéniosité : « Avec des copains, on a trouvé une combine. Il fallait vider le panier et le remplir à nouveau pour être sûr d’avoir une place dans le bloc que l’on voulait », assure Medy, abonné du Téf depuis plus de 10 ans. De son côté, Mathieu, créateur du compte Twitter @combiendeplaces, a utilisé sa page pour faciliter les échanges de places entre supporters : « J’ai un système de données interne à mon compte. J’ai tout mis dans un tableau Excel. Il y a beaucoup de demandes en bloc bas, donc ça va être compliqué de les replacer, mais l’idée c’est de trouver des solutions pour les familles. » Le système D et la solidarité de la communauté violette ont permis de contenter la majorité des supporters toulousains qui montent à Paris pour y vivre une fin de saison de rêve.

Il ne reste que 639 places Grand Public TéFéCé via les liens envoyés. Abonnés, acheteurs, checkez vos mails et faites-en profiter vos proches 😉 Les toutes dernières places en transports sont aussi à saisir sur notre billetterie : 165 en train, 99 en bus. Ça va partir vite… pic.twitter.com/9B6j63M2Qx — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 19, 2023

Nantes dans la panade malgré ses expériences

La cité des Ducs n’a, elle, pas vraiment brillé sur le plan organisationnel. Lors d’une première fournée lancée le 13 avril – soit le lendemain de l’ouverture de la billetterie toulousaine – à 16h, des premières difficultés ont fait leur apparition : « Les places devaient sortir à 16h, je me suis directement connecté à cette heure et c’était écrit “plus d’une heure d’attente” et j’ai obtenu ma place dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h30 du matin. J’ai donc passé 8h-9h sur la file d’attente », déplore Héloïse, abonnée au stade de la Beaujoire cette saison. Ce n’est en revanche pas la première fois que l’obtention d’un billet via le site web du FC Nantes s’avère être une épreuve. « Pour le match contre Juventus (le 23 février), on m’a dit que je ne pouvais pas parce que je n’étais soi-disant pas prioritaire, alors que j’avais bien ma carte d’abonné. C’était en fait dû à un bug du site, et on nous disait que rien ne pouvait être fait », affirme Héloïse.

La gronde générale provoquée par le placement aléatoire n’a pas épargné la communauté nantaise. Mais ce n’est pas une nouveauté pour autant. Les abonnés, passés de 6000 à 13 000 entre la saison 2021-2022 et celle-ci, ne pouvaient se voir proposer deux places chacun comme l’an dernier, puisque seulement 21 000 étaient mises à la disposition des clubs. Le FC Nantes s’est donc ouvert au grand public, une décision qui a mis en lumière cette contrainte déjà existante lors de l’édition précédente. Outre l’incompréhension, les suiveurs du tenant du titre se sont aussi plaints d’un criant manque de communication, en allant jusqu’à identifier le FC Nantes sur les réseaux sociaux du TFC : « Pour être honnête, on ne pensait même pas qu’il y aurait une ouverture au grand public, témoigne Emilie Tissot, responsable média de l’association Activ Nantes. Au vu de notre quota et de ce qui était offert aux abonnés, on ne voyait pas l’intérêt. Ils en ont parlé sans évoquer le nombre de places ni comment les obtenir, pas une très grosse communication. »

Les 8000 dernières places mises en vente par la FFF au grand public vendredi ont très vite trouvé preneur. Une ultime phase qui s’est avérée beaucoup plus efficace, le stock s’étant écoulé trois heures après l’ouverture. Et si certains n’ont pu obtenir ce précieux sésame, d’autres ont finalement vu leur patience récompensée. Parce que si une finale se gagne et se fête, elle se vit avant tout dans les gradins.

Alexis Sánchez, l'OM sur qui compter