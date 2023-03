Caen chute, Grenoble se relance, Saint-Étienne cale encore

Tandis que les quatre premiers au classement s’affrontent lors de cette 27e journée, les outsiders avaient un boulevard pour tenter de recoller au train de la montée. Notamment Bastia qui, après le nul des Girondins à Sochaux plus tôt ce samedi (1-1), pouvait revenir à trois longueurs de la deuxième place. Sur la pelouse de Valenciennes, les Corses prennent rapidement les commandes, alors que Frank Magri tacle au premier poteau un excellent centre de Kévin Van Den Kerkhof. Mais les Nordistes, après un joli travail d’Aymen Boutoutaou, reviennent au score grâce à Adrian Grbić. En début de seconde période, l’Autrichien expédie une merveille de coup franc dans le but bastiais et inscrit son cinquième but en six matchs. Les Corses limitent la casse grâce à Benjamin Santelli, qui fixe la défense, puis décale Magri qui s’offre un doublé d’une frappe croisée du gauche (2-2).

Phaëton relance le GF 38

Occasion manquée donc pour le Sporting, mais aussi pour le SM Caen, battu à Rodez. Pire attaque à domicile, le RAF fait le trou grâce à deux réalisations de Sambou Soumano et Serge-Philippe Raux Yao. Même si Caen réduit l’écart grâce à Yoann Court, les Normands cèdent une troisième fois après un rush de Killian Corredor. Malgré un but d’Alexandre Mendy en fin de partie, Caen fait la mauvaise opération (3-2). Dans ce duel de quart-de-finalistes de Coupe de France, ce sont les Grenoblois qui ont pris le dessus sur les Annéciens. Ce sont bien les locaux qui virent rapidement en tête avec un but de Matthias Phaëton, seul à la réception du centre de Jordy Gaspar. Mais leurs voisins reviennent grâce à un numéro de Moise Sahi Dion, qui envoie d’abord Madyen El Jaouhari défier le gardien isérois d’une superbe talonnade. Il tergiverse et laisse Dion finir le travail. Phaëton offre finalement cet Alpico à Grenoble en poussant dans le but une offrande d’Amine Sbai (2-1).

Quevilly-Rouen rate aussi le coche en s’inclinant à Nîmes. Après avoir haussé le rythme dans le second acte, les Crocos font la différence en cinq minutes grâce à un doublé éclair de Pablo Pagis. Le fils de l’ancien Rennais, seul au second poteau, ouvre le score en reprenant un tir manqué de Rafiki Said. Ce dernier est ensuite lancé à gauche lors d’un contre nîmois. Il centre en retrait, et Pagis parvient à se retourner pour doubler la mise et arracher un succès qui permet à Nîmes de revenir à quatre longueurs du premier relégable (2-0). Une position toujours occupée par Pau, malgré sa victoire face à Niort, dessinée par l’ouverture du score de Quentin Boisgard après un excellent centre d’Henri Saivet, qui venait de récupérer le ballon très haut (1-0). Les Chamois, après une légère éclaircie, voient le ciel s’assombrir de nouveau, et le gouffre du National 1 s’ouvrir sous leurs pieds.

En parlant de chute, Dijon n’a pas su bonifier sa victoire du week-end dernier contre Grenoble. En déplacement sur la pelouse de Guingamp, les Bourguignons sont réduits à dix à la demi-heure de jeu après l’expulsion, pour un second carton jaune, de Cheik Traoré. Les Bretons profitent rapidement de leur supériorité numérique avec l’ouverture du score signée Amani El Ouazzani, qui conclut un caviar d’Hugo Picard. Jacques Siwé profite d’une cagade de Baptiste Reynet pour régler l’affaire (2-0). Ceux qui voient la zone rouge se rapprocher, ce sont les Lavallois, qui enchaînent une troisième défaite de rang. Ce coup-ci, c’est le Paris FC qui s’est payé le club mayennais, en ouvrant rapidement le score grâce à Ilan Kebbal. Les locaux égalisent vite via Simon Elisor, mais les Parisiens prennent les trois points grâce à une nouvelle réalisation de l’homme en forme, Morgan Guilavogui (1-2). Enfin, les Stéphanois n’ont pas su se défaire d’Amiens à domicile et ont même été menés après le but d’Iron Gomis, seul au second poteau. À force de pousser, les Verts reviennent grâce à un but de Niels Nkounkou, qui voit un défenseur dévier sa frappe et lober Régis Gurtner (1-1).

Grenoble Foot 38 2-1 FC Annecy

Buts : Phaëton (4e et 72e) pour les Isérois // Sahi Dion (30e) pour les Annéciens.

Expulsions : Phaëton (90e+3) pour le GF38 // Pajot (90e+3) pour le FC Annecy.

EA Guingamp 2-0 Dijon FCO

Buts : El Ouazzani (35e) et Siwé (86e) pour les Bretons.

Expulsion : Traoré (25e) chez les Bourguignons.

Stade lavallois MFC 1-2 Paris FC

Buts : Elisor (18e) pour les Tangos // Kebbal (11e) et Guilavogui (59e) pour les Parisiens.

Nîmes Olympique 2-0 Quevilly-Rouen

Buts : Pagis (66e, 71e) pour les Crocos.

Pau FC 1-0 Chamois niortais

But : Boisgard (13e) pour les Palois.

Rodez AF 3-2 SM Caen

Buts : Soumano (15e), Raux Yao (27e) et Corredor (54e) pour les Ruthénois // Court (38e) et Mendy (90e+2) pour les Normands.

AS Saint-Étienne 1-1 Amiens SC

Buts : Nkounkou (76e) pour les Verts // Gomis (57e) pour les Amiénois.

Valenciennes FC 2-2 SC Bastia

Buts : Grbić (25e, 48e) pour les Nordistes // Magri (4e, 69e) pour les Corses.

