Bordeaux rebondit, Metz freine, Niort et Laval coulent

Alors que Le Havre a fait un pas de plus vers la montée et même vers le titre un peu plus tôt dans l’après-midi, Metz et Bordeaux se battaient à distance pour la place de dauphin ce samedi soir. Les Messins, d’abord surpris par une magnifique frappe de Morgan Guilavogui (13e), ont rapidement réagi grâce au buteur maison Georges Mikautadze sur penalty (18e). Mais les Grenats, frustrés par un immense Vincent Demarconnay, ont été trop courts physiquement pour mettre un second coup d’accélérateur et laissent filer de précieux points en route dans la course à la montée (1-1), d’autant que leurs rivaux du moment n’ont pas trébuché. Muets pendant plus d’une heure à Valenciennes, les Bordelais ont finalement été libérés par le capitaine Yoann Barbet, auteur d’un sublime coup franc du gauche (69e). La bande de David Guion a ensuite creusé l’écart par l’intermédiaire de l’intenable Josh Maja (0-2), parfaitement mis sur orbite par Dilane Bakwa (82e). Les Girondins reprennent trois points d’avance sur les Grenats.

Le coup de poignard pour les Niortais

En bas de classement, les Chamois, qui ont déjà neuf orteils en National et confrontés à de nombreux soucis en interne, ont encore un peu plus coulé à Grenoble (2-0). Youssoupha Bamba et Joris Correa ont certainement planté le dernier coup de poignard à Niort, plus que jamais lanterne rouge, qui a en plus vu Nîmes décrocher un improbable succès à domicile face à Pau (3-2). Alors que les Palois étaient revenus deux fois au score après avoir été menés, Kelyan Guessoum a libéré le stade des Antonins à la dernière minute et permet à sa troupe de croire encore au maintien. Les Nîmois sont dix-huitièmes, à cinq points d’Annecy. Les Annéciens, qui défiaient QRM, s’en voudront certainement, car ils ont longtemps été devant au tableau d’affichage, mais se sont finalement fait rattraper au buzzer par un but contre son camp de François Lajugie (2-2).

L’adieu à la montée pour Bastia ?

Au Roudourou, Laval a plongé en seconde période face à Guingamp (3-1). En l’espace de trois minutes (69e et 72e), Maxime Sivis et Gaëtan Courtet ont offert le succès aux Bretons pendant que les Lavallois restent dix-septièmes. Dans une rencontre de milieu de tableau, les Verts ont accroché le point du match nul à Rodez (1-1) en revenant en fin de partie grâce à Kader Bamba (83e), alors que Danger avait ouvert le score sur penalty (48e). Enfin, Bastia a été tenu en échec sur l’Île de Beauté par Amiens (1-1). Kévin Schur avait pourtant mis les siens sur les bons rails (30e), mais Youssouf Assogba a remis son équipe à hauteur (36e). Les Corses pourraient bien avoir dit adieu à la montée, eux qui pointent à la quatrième position, à neuf longueurs désormais de Bordeaux.

Tous les résultats :

Bastia 1-1 Amiens

Buts : Schur (30e) pour les Bastiais // Assogba (36e) pour les Amiénois

Grenoble 2-0 Niort

Buts : Bamba (30e) et Correa (90e) pour les Grenoblois

Guingamp 3-1 Laval

Buts : Livolant (4e, SP), Sivis (69e) et Courtet (72e) pour les Guingampais // Elisor (35e) pour les Lavallois

Metz 1-1 Paris FC

Buts : Mikautadze (18e) pour les Messins // Guilavogui (13e) pour les Parisiens

Nîmes 3-2 Pau

Buts : Saïd (2e), Tchokounté (44e) et Guessoum (90e+3) pour les Nîmois // Saivet (17e) et Begraoui (84e) pour les Palois

Quevilly-Rouen 2-2 Annecy

Buts : Mafouta (62e) et Lajugie CSC (89e) pour QRM // Boe-Kane CSC (10e) et Dion (75e) pour les Annéciens

Rodez 1-1 Saint-Étienne

Buts : Danger (48e, SP) pour les Ruthénois // Bamba (83e) pour les Stéphanois

Valenciennes 0-2 Bordeaux

Buts : Barbet (69e) et Maja (82e) pour les Bordelais

