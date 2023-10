Bordeaux chute encore, le Paris FC se donne de l’air

Et le geste de la soirée est pour… Carroll !

Sur le terrain d’Annecy (treizième), la star d’Amiens a égalisé d’un lob de plus de 40 mètres et a répondu de merveilleuse manière à l’ouverture du score de Ntamack sur penalty. Ce qui n’a pas permis à son équipe (dixième) de triompher, mais de ramener un point lors de la onzième journée de Ligue 2. En revanche, les supporters des Girondins de Bordeaux (quinzièmes) n’ont pas eu la chance de voir autant de belles choses : en déplacement à Angers (troisième) pour les débuts de Riera sur le banc, l’ancien de Ligue 1 a encore sombré en raison d’une erreur de Straczek exploitée par Lopy dans le premier acte et d’une superbe frappe de Bahoya dans le second. Même résultat pour Pau (neuvième) à Ajaccio (septième), qui a fait la différence après la pause grâce à Touzghar et à un boulet de canon signé Mangani.

Andy Carroll is still playing football ??? https://t.co/OHFW8lIaN7 — Coffee Over Everything (@Boikobo_) October 21, 2023

A domicile, Dunkerque a de son côté également perdu : la lanterne rouge a observé le Paris FC (seizième) la dominer via un pion rapide en renard de Diaby-Fadiga, un autre plus tardif d’Alakouch (son premier, en deuxième division) et un dernier d’Hamel malgré la réduction du score de Gnanduillet. Et le reste des rencontres, alors ? Que des nuls… Avec plus ou moins de tremblements de filets ! Si Troyes (dix-septième, qui a terminé à dix à cause d’un carton rouge pour Tahrat) et Concarneau (quatorzième) n’ont pas réussi à trouver la faille, Rodez (sixième) est parvenu à éviter la défaite par Despres contre Bastia (douzième) malgré le nouveau caramel précoce du jeune Conte (auteur d’un beau numéro). Pendant ce temps, Quevilly Rouen Métropole (dix-neuvième) a remis l’église au milieu du village dans le temps additionnel sur un coup franc de Delaurier-Chaubet dans une partie où Guingamp (huitième) a cru l’emporter suite au doublé d’El-Ouazzani. Enfin, Grenoble et Valenciennes se sont rendus coup pour coup : 3-3, avec un ultime goal de Sbaï à la 91 minute !

Un seul 0-0 et tant de spectacle, ce n’est pas beau ?

Angers 2-0 Bordeaux

Buts : Lopy (33e) et Bahoya (60e)

Annecy 1-1 Amiens

Buts : Ntamack (7e, SP) pour Annecy // Caroll (39e) pour Amiens

Dunkerque 1-3 Paris FC

Buts : Gnanduillet (72e) pour Dunkerque // Diaby-Fadiga (10e), Alakouch (64e) et Hamel (77e) pour le Paris FC

Troyes 0-0 Concarneau

Ajaccio 2-0 Pau

Buts : Touzghar (52e) et Mangani (63e)

Guingamp 2-2 Quevilly Rouen Métropole

Buts : El-Ouazzani (16e et 80e) pour Guingamp // Soumano (14e) et Delaurier-Chaubet (94e) pour Quevilly Rouen Métropole

Grenoble 3-3 Valenciennes

Buts : Joseph (24e), Ba (33e) et Sbaï (91e) pour Grenoble // Boutoutaou (13e), Woudenberg (58e) et Lilepo (78e) pour Valenciennes

Rodez 1-1 Bastia

Buts : Despres (67e) pour Rodez // Conte (3e) pour Bastia

