Quel bilan tirer de la première saison de Ligue 1 + ?

De l'audace, du ton et des nouveautés : après une saison d'activité, Ligue 1 + a réussi son entrée en matière, redonnant de la visibilité au championnat de France. Après la saison de l'expérimentation, la chaîne va devoir confirmer dès cet été. Avec quelles perspectives ?

→ La visibilité de la Ligue 1

Lorsque DAZN retransmettait un Angers-Brest en 2024-2025, la Ligue 1 était moins visible que les matchs de Bordeaux sur TV7. L’été dernier, l’absence de diffuseur avait conduit LFP Media à lancer la chaîne Ligue 1 +. La filiale commerciale de la Ligue, chargée de gérer ses partenariats, les droits internationaux (récupérés à Bein Sports) et les droits domestiques était, selon les mots de Nicolas de Tavernost au Sénat en début du mois, « un peu une solution par défaut ».

Or, après une saison de fonctionnement, les supporters constatent que la Ligue 1 suscite plus d’engouement que les saisons précédentes, époques DAZN ou Amazon Prime. Les supporters des 18 clubs peuvent facilement suivre les faits et gestes des neufs rencontres disputées chaque week-end. Ils ont accès aux buts très rapidement sur les réseaux sociaux, selon cet adage : plus le produit est visible, plus il est attirant. Reste un gros dilemme : si Ligue 1 + est parvenu à regrouper et faciliter la diffusion des clubs, elle rend les revenus des clubs incertains.

Un attaquant, un consultant.

→ Le ton

C’est un grand oui. Ligue 1 + propose un savant mélange de roués de la télé (Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah), d’habitués du football français (Marina Lorenzo, Bertrand Cheyrou, Thibault Le Rol) et de nouvelles têtes. Si Pierre Bouby, consultant phare du multiplex du dimanche, avait déjà fait ses preuves à la télé, l’apport du duo Marina Lorenzo-Guillaume Hoarau offre une grosse plus-value à la chaîne. Petit bémol, quand même : une tendance parfois à s’émerveiller de tout et n’importe quoi. Hey oh, on regarde !

→ Les formats

Même si Ligue 1 + bénéficie de portes ouvertes parce qu’elle est la chaîne de la LFP, les accès aux clubs ont été intéressants pour les téléspectateurs. Certains extraits ont proposé de la sincérité et un ton plus libéré. « On milite pour qu’ils continuent à ouvrir encore plus leurs portes, revendique Thibault Le Rol sur Eurosport. Il y a eu plein de séquences à droite, à gauche, des micros, des accès aux vestiaires, des séances à l’entraînement… Plein de choses qu’on avait peu vu ces dernières années. » On retiendra la belle discussion en créole entre Guillaume Hoarau et Ludovic Ajorque, les échanges autour du but entre Estéban Lepaul et Smaïl Bouabdellah, mais aussi les accès aux vestiaires, notamment lors du cri de guerre du fils de Haris Belkebla, à Angers en décembre.

→ Le prix

La saison dernière, DAZN avait dû brader ses tarifs plusieurs fois. Le montant initial de 29,99 balles par mois avait rebuté de nombreux fidèles. Ceux qui avaient payé en septembre n’avaient pas bénéficié de la baisse des tarifs, qui étaient progressivement passés de 19,99 euros, puis 14,99 et enfin 13,80 euros mensuels.

Avec son offre à moins de 10 euros pour les moins de 26 ans, et 14,99 en plein tarif, et une possibilité d’adhérer à la chaîne en étant abonné au journal L’Équipe, Ligue 1 + joue la carte de l’accessibilité. Avec 1,1 million d’abonnés, la chaîne a réussi son entrée en matière, mais il faudra plus pour donner de grosses garanties financières aux 18 clubs de Ligue 1. Pour rappel, les droits télés de la Ligue 1, qui étaient évalués à plus d’1 milliard d’euros par les acteurs du foot français en 2018, sont tombés à 400 millions en 2024-2025. Ligue 1 + devient donc le seul pourvoyeur d’argent du championnat.

Pourquoi toujours ce ,99 ?

→ Et la suite ?

« La situation du foot pro français est préoccupante. Les bons résultats de l’équipe nationale et ceux du PSG ne sauraient masquer une crise qui ne fait que s’approfondir. Cette crise est d’abord économique », a pointé du doigt le sénateur Laurent Lafon lors de la commission d’enquête sénatoriale à ce sujet, début mai. L’avenir reste donc incertain.

Cet été, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, quitte son poste. Ligue 1 + est privé de Mondial, pour lequel elle avait pourtant candidaté. La chaîne devrait diffuser plus de vingt matchs amicaux entre mi-juillet et mi-août, alors que la Ligue 1 devrait reprendre le week-end du 23 août.

Si le diffuseur est stable pour la première fois depuis trois saisons, le calendrier de diffusion des matchs change. La saison prochaine, le multiplex aura lieu le samedi soir. Les clubs, eux, vont devoir continuer à vivre dans un contexte économique compliqué. Entre d’un côté Lens, Le Havre ou Angers, et de l’autre Nantes ou Montpellier, les façons de s’adapter divergent.

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