À Reims, Delaune pétille enfin

Réputé pour sa froideur et son taux de remplissage peu glorieux, le stade Auguste-Delaune a changé de visage depuis plusieurs mois. Si bien que le Stade de Reims de Will Still n'évolue désormais plus dans un silence de cathédrale, dans la cité des sacres.

Alors que les phalanges n’en forment plus qu’une, les mains sont glissées au chaud dans les poches. L’affiche entre le Stade de Reims et le PSG touche à sa fin, et le thermomètre a chuté d’un coup. Rien à voir avec le triplé de Kylian Mbappé : on parle là de la véritable température, pas de la chaleur des tribunes, elle, bien au rendez-vous. Le parcage parisien fête bruyamment la victoire qui se dessine, tandis qu’en face, le public rémois ne lâche pas l’affaire malgré le score. Ce qui tranche avec ce à quoi l’antre champenois nous avait habitués ces dernières années. D’ordinaire plutôt feutré, le stade Auguste-Delaune s’est métamorphosé ces derniers mois. « C’est incroyable. C’est le changement dont je suis le plus fier. La ville de Reims et les gens ont compris ce qu’on voulait faire, et compris qu’ils étaient importants dans ce projet », savoure même Will Still après la rencontre, « dégoûté de ne pas leur donner quelque chose à savourer ce soir ». Relancé sur cet engouement qui s’installe, et dont il est une des causes selon les supporters locaux, très exigeants, l’entraîneur belge est gêné : « Je le vois, parce que ça devient compliqué d’aller au Leclerc. (Rires.) Non, sérieusement, je n’y suis pas pour grand-chose, et ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. » Alors, si Will Still n’y est pour rien, comment expliquer le réveil de la passion rémoise ?

Le choix des mots

Pour mieux comprendre, rien ne vaut le terrain. Ou ses abords. À Reims, pour les Ultrem 1995, la rencontre commence toujours à quelques centaines de mètres d’Auguste-Delaune, plus de trois heures avant le coup d’envoi, à la butte. On ne parle pas d’un bar ou d’une paillade, mais d’un vrai tas de terre dans un parc, depuis lequel on a vue sur le stade. C’est ici que les Ultrem 1995, seul groupe ultra de la cité des sacres, se chauffent le foie avant de donner de la voix. Au milieu de la bande, Théo, 30 ans, agent d’assurances dans le civil, mais capo des UR95 sur son temps libre, encense son coach : « Pour moi, tout a changé depuis le Reims-Lorient de la saison passée et l’arrivée de Will Still. Il a amené un nouvel air frais sur le terrain et en dehors, une identité de jeu. C’est aussi grâce à lui que les gens sont de plus en plus actifs en tribune. » À ses côtés, Victor, membre du bureau à 23 piges, ajoute : « La série de 19 matchs sans défaite et le jeu pratiqué ont rallumé quelque chose en ville. On avait de plus en plus de gens autour de nous, à reprendre les chants, sur la fin de saison. »

Après des années à s’égosiller dans le vide, en bas de la tribune Jonquet, les Ultrem sentent alors le vent tourner. Reste à transformer l’essai. « On a élargi le bloc pour attirer et faire chanter plus de monde. On a mis une estrade de l’autre côté de l’escalier et une enceinte de plus », énumère Victor. Mais ce n’est pas tout. Cet été, la traditionnelle adhésion au groupe Ultrem 1995 a été élargie, avec dorénavant une adhésion à la tribune Jonquet. Un détail sémantique qui change tout, explique Victor : « C’est pour attirer aussi ceux qui pouvaient être freinés par le côté ultra, mais qui ont envie de contribuer à l’ambiance. C’est une façon de leur dire que ce n’est pas que les Ultrem qui mettent l’ambiance, mais la tribune toute ensemble. Et ça a marché niveau adhésions, on voit une nette évolution. » La machine se met alors en route : à date équivalente, Reims-Clermont attire près de 14 000 personnes en août dernier, contre 10 000 l’été précédent. En tribune, Théo sent que ses chants sont de plus en plus repris : « Avant, pour faire lever la tribune, il fallait se battre. Maintenant, ça suit tout seul ! » D’autant que le capo « préfère encourager son équipe, plutôt que d’insulter les adversaires », ce qui séduit de nouveaux choristes, même si Théo ne l’avait pas calculé.

Petit lifting à tous les niveaux

Ainsi, face à Paris, un ex-habitué de Delaune qui n’y avait plus mis les pieds depuis plusieurs mois avait de quoi être surpris : une heure avant le match, la tribune Jonquet était déjà pleine. Avant même que les Ultrem ne s’installent, les chants fusaient depuis le cœur populaire de Delaune. « Pendant longtemps, les places offertes par la ville étaient en Jonquet, maintenant c’est en tribune latérale. Le club a compris qu’il fallait laisser la Jonquet aux vrais amoureux du sZtade, pour en faire le douzième homme », avance Théo, comme autre élément d’explication. Membre actif depuis 2018, Victor ajoute : « On dirait que cette année, les gens découvrent le foot à Reims, c’est drôle. On parle toujours du grand Stade de Reims de l’époque, et de ses supporters, qu’on a perdus quand on est descendus. On avait senti un truc lors de la saison record en Ligue 2 en 2018, mais le Covid avait tout foutu par terre. Jusqu’à l’année dernière. Le public redécouvre le foot grâce à Will Still et au jeu qu’on développe. »

Ancien capo, mais interdit de stade cette saison, celui qu’on surnomme Zizou a douze ans de bouteille dans le kop champenois. Après des années à s’égosiller face à une tribune qui l’ignorait en grande partie, il savoure, même à distance, ce retournement de situation : « Les gens ont commencé à comprendre qu’il y avait du jeu sur le terrain, une cohésion de groupe avec des types qui ont envie. À l’époque de David Guion, on se faisait chier sur le terrain, mais on gagnait. Là, on sait qu’on peut perdre parce que l’équipe est très joueuse, mais c’est justement ce qui amène du monde et ça nous aide à faire partir les chants. » À l’heure de vider les dernières bières, tous saluent aussi les efforts du club : nouveau speaker, nouvel éclairage du stade, animations… Le Stade de Reims a en effet changé de braquet au niveau de l’ambiance, en parallèle de ses ultras.

Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Reims and PSG at Stade Auguste Delaune on November 11, 2023 in Reims, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Dernier élément : la force de l’âge. Car les Rouge et Blanc récoltent aussi les premiers fruits de leur nouvelle stabilité en Ligue 1, après 33 ans d’absence jusqu’en 2012. « On a eu un creux générationnel, forcément. Quand on est remonté après 33 ans d’absence, les Rémois supportaient d’autres équipes. Aujourd’hui, les jeunes qui arrivent ont grandi avec Reims en Ligue 1. Ils sont fans de Reims et pas d’une autre équipe. Ça a énormément changé », note ainsi Zizou, avant de partir pointer au commissariat. À tel point que cet engouement dépasse même le cadre de Delaune, puisque les parcages visiteurs rémois n’ont jamais été aussi remplis. « Le club a payé quelques déplacements l’année dernière, ce qui a permis aux gens de découvrir les joies d’un dép… », sourit Théo. Prochaine barrière pour les Ultrem ? Celles d’une tribune debout. En discussion depuis des mois, le projet est bloqué par la mairie, « mais c’est un élément qu’on aimerait relancer pour améliorer encore l’ambiance », confie Victor. Longtemps désemparé face au faible taux de remplissage de son stade, le président Jean-Pierre Caillot sait quoi faire pour satisfaire ceux qui aident à le remplir, et à le faire vibrer.

