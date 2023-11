Le spleen de Lacazette

Comment prendre au sérieux un général qui ne vient même plus à la guerre ? Face à Lille, ce dimanche soir, Fabio Grosso pourrait mettre Alexandre Lacazette sur le banc du Groupama Stadium, selon les informations de L’Équipe. Si l’Italien choisit de se priver de son capitaine au coup d’envoi contre les Dogues, il s’agira donc du second match consécutif que le Gone commencera assis, en doudoune. L’ancien Gunner paie là un début de saison en demi-teinte et un comportement parfois négatif sur le terrain. Tout l’inverse de l’année dernière, où il avait su bonifier un collectif rarement impressionnant. Les maux lyonnais sont, certes, plus durs depuis le mois d’août, mais Lacazette a du mal à se muer en sauveur, comme il le faisait encore il y a trois mois.

Problème général

Toujours précis balle au pied, et rare Lyonnais qui semble savoir jouer vers l’avant sans trop bafouiller, il démontre tout de même une grande inconstance. Que ce soit de niveau ou de temps de jeu. L’enfant de Tola Vologe n’a marqué que trois fois cette saison : une fois contre Montpellier, alors que les Héraultais menaient 3-0, et dix minutes avant d’être expulsé, puis deux fois contre Lorient, qui a finalement égalisé en fin de partie. Évidemment, il n’est pas le boulet d’une équipe à qui il ne manque pas que du réalisme devant le but. Difficile même de ressortir un Rhodanien qui fait un meilleur début de saison que le capitaine. Anthony Lopes, fautif contre Clermont ? Jake O’Brien, buteur salvateur contre Rennes (0-1) avant la trêve ? Contre les Bretons, l’entrée de Lacazette à la mi-temps avait d’ailleurs été de plutôt bonne facture. « Il a montré un super état d’esprit. J’ai attendu pour le faire entrer et il a fait une bonne entrée », avait abondé son entraîneur après le succès acquis en Bretagne.

C’est peut-être aussi cette bonne entrée qui a conforté le technicien italien dans cette idée de ne le faire jouer qu’en seconde période. Invité à se justifier en conférence de presse ce vendredi, l’ex-entraîneur de la Primavera de la Juventus avait mis en avant le fait que son attaquant de 32 ans n’avait plus la condition physique d’il y a dix printemps. « Parfois, il n’arrive pas à enchaîner à l’entraînement à cause de quelques soucis, a admis Grosso. Il peut et doit augmenter l’intensité. Non pas pour devenir un joueur différent de ce qu’il est. Mais il peut enchaîner plus s’il monte son niveau physique avec moins de soucis qui ne lui permettent pas. On essaie de le gérer un peu. »

Déjà tenté de le faire entrer en première période face à Rennes, le champion du monde 2006 avait fait le choix de la patience pour lancer son meilleur joueur, qui finit souvent les rencontres en étant carbonisé. « Dès qu’il commence le match, c’est difficile de le faire sortir parce qu’il a la qualité pour aller chercher quelque chose de différent des autres. Mais quand le match avance, il est un peu fatigué à la fin », a reconnu Grosso. Malgré ce retard physique, si un tel joueur n’est pas le premier nom que le coach couche sur la feuille de match, c’est qu’il n’a pas su se rendre indispensable. En tout cas pas au point de refroidir le Transalpin à l’idée de lui préférer Mama Baldé (dernier but en Ligue 1 le 23 avril), voire Tino Kadewere, qui n’a plus marqué depuis février.

