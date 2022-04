Arsenal sombre chez Crystal Palace

Crystal Palace (4-3-3) : Guaita - Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell - Gallagher, Kouyaté (Milivojević, 80e), Schlupp - Ayew (Edouard, 76e), Mateta (McArthur, 69e), Zaha. Entraîneur : Patrick Vieira.



Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - Tavares (Martinelli, 46e), Gabriel, White, Soares (Nketiah, 66e) - Xhaka, Partey (Lokonga, 75e) - Smith-Rowe, Ødegaard, Saka - Lacazette. Entraîneur : Mikel Arteta.

Pat' Patrouille, Arsenal douille.Crystal Palace et Patrick Vieira ont puni leur voisin londonien ce lundi en clôture de la 31journée de PL. Lesont frappé deux fois en l'espace de huit minutes pour assommer leur proie. Conor Gallagher a botté un coup franc au deuxième poteau vers Joachim Andersen, dont la remise s'est transformée en passe décisive pour l'ancien Havrais Jean-Philippe Mateta (16). L'intervention ratée de Gabriel a ensuite offert un boulevard à Jordan Ayew, qui a fait mouche du gauche pour son deuxième but de la saison (24).Un peu plus vifs au retour des vestiaires, lesont pris un ultime coup sur le carafon lorsque Wilfried Zaha a obtenu et transformé un penalty (74). 3-0, et pas de but pour l'honneur puisque Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe ont tour à tour buté sur Vicente Guaita et Marc Guéhi (79), avant qu'Eddie Nketiah ne fasse trembler la transversale (84). Palace se hisse ainsi au neuvième rang du classement. En revanche, lesratent le coche en restant cinquièmes, derrière Tottenham.Arsenal tout craché.