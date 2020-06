Arsenal prolonge David Luiz d'un an

One-year deal for @DavidLuiz_4 Long-term deal for @PabloMV5 Long-term deal for @OficialCedric Loan extension for @DaniCeballos46More info on the new deals ? — Arsenal (@Arsenal) June 24, 2020

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Laatteint clairement des sommets.Ce mercredi, Arsenal a annoncé que quatre de ses joueurs allaient rester un peu plus longtemps à Londres. Censé retourner en prêt au Real Madrid, Dani Ceballos jouera la fin de saison avec lesavant de prendre ses cliques et ses claques. Le défenseur central Pablo Marí et le latéral droit Cédric Soares, prêtés respectivement par Flamengo et Southampton, ont tous deux décidé de signer définitivement dans le club londonien.Mais la surprise du chef, c'est la prolongation de David Luiz, qui survient sans doute au pire des moments. Quelques jours après sa prestation catastrophique contre City et le torrent de critiques qu'elle a soulevé , le défenseur brésilien a décidé de rempiler pour une pige de plus au bord de la Tamise.Le sado-masochisme, c'est légal en Angleterre ?