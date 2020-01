Arsenal et City piétinent, Norwich se ressaisit

Longtemps mené au score par Crystal Palace, Manchester City a inversé la tendance avant de perdre deux points dans les ultimes secondes (2-2). Même constat ou presque pour Arsenal, qui a concédé un nul décevant contre Sheffield (1-1). En bas du classement, Norwich s'est refait la cerise en venant à bout de Bournemouth (1-0), West Ham et Everton se sont quittés bons amis (1-1) et Wolverhampton a retourné Southampton (2-3).

BladesBattus à Bramall Lane lors du match aller à Sheffield, lesde Mikel Arteta avaient à cœur de l'emporter afin de revenir à un petit point de leur adversaire du jour et se relancer dans la course à l'Europe. Pas très convaincants dans le jeu lors du premier acte, ils s'en remettent finalement à leurs jeunes pousses pour flamber. Notamment quand Bukayo Saka déboule côté gauche après un jeu en triangle, et trouve Gabriel Martinelli qui donne l'avantage aux siens (1-0, 45). La seconde période n'est pas beaucoup plus spectaculaire, mais le 500match arbitré par Mike Dean devient intéressant quand Sheffield met ses dernières forces dans la bataille. Les joueurs de Chris Wilder vont être récompensés à moins de dix minutes du terme, moment choisi par John Fleck pour tromper Bernd Leno d'une demi-volée victorieuse (1-1, 83). Arteta fait la moue, et il a de quoi.EaglesAlors que David Silva fêtait sa 300apparition en Premier League et que son coach fêtait lui ses 49 ans, Palace avait la ferme intention de gâcher les festivités mancuniennes. Au quart d'heure de jeu, les joueurs de Roy Hodgson n'en sont pas loin quand Stones fait tomber Zaha. Mais après visionnage de la VAR, l'arbitre ne siffle pas penalty. Peu avant la pause, sur un corner anodin, Gary Cahill trouve cependant Cenk Tosun qui marque son tout premier but sous ses nouvelles couleurs (0-1, 39). En deuxième période, Pep Guardiola sort les deux Silva et fait rentrer Gabriel Jesus et Riyad Mahrez. Mais lesn'y arrivent toujours pas, malgré une très nette domination et une grosse quantité de frappes (non cadrées).Il faut finalement attendre les dix dernières minutes pour voir City revenir dans la partie, grâce à l'indéboulonnable Sergio Agüero. L'attaquant argentin égalise (1-1, 82), puis donne l'avantage aux siens cinq minutes plus tard à la suite d'une passe de Benjamin Mendy (2-1, 87). David Silva et Pep Guardiola savourent et exultent, mais à l'approche du temps additionnel, après un débordement de Wilfried Zaha, Fernandinho pousse le cuir dans son propre but et permet auxd'égaliser contre toute attente. La fête est finie.Muet en Premier League depuis le 14 décembre dernier et un match nul contre Leicester (1-1), Teemu Pukki réussit malgré tout une saison convaincante. Élu sportif finlandais de l'année ce vendredi, l'attaquant de Norwich a décidé de se réveiller ce samedi lors du duel de la peur entre les deux derniers de Premier League. Bournemouth avait l'occasion de mettre officiellement à distance lesmais à la demi-heure de jeu, Cook voit rouge et laisse Teemu ouvrir le score sur penalty (1-0, 33). En seconde période, le Finlandais volant est à deux doigts de s'offrir un doublé et de mettre son équipe à l'abris, mais la réussite le fuit car le jeune Aaron Ramsdale l'en empêche avec courage. Dans la foulée, Ben Godfrey laisse ses coéquipiers à dix contre onze après un rouge évitable, donnant l'opportunité auxde revenir au score. Sauf que Norwich tient bon, et se relance - un peu - dans la course au maintien. Alors qu'il avait été d'abord annoncé sur le banc d'Everton , David Moyes s'était finalement fait doubler par Carlo Ancelotti avant de redevenir l'entraîneur de West Ham. Le technicien écossais souhaitait donc s'offrir le scalp des, et surtout donner de l'air à desqui en ont toujours le plus grand besoin. Pour cela, ils se mettent vite en quête d'un premier but. Mais ils doivent attendre quarante minutes de jeu, pour faire trembler les filets adverses. Sur un coup franc de Robert Snodgrass, Issa Diop donne donc l'avantage à son équipe et marque au passage son tout premier but en Premier League (1-0, 40). Cinq minutes plus tard, lesse font à leur tour dominer dans le jeu aérien et concèdent l'égalisation de Dominic Calvert-Lewin (1-1, 44e). Le deuxième acte sera comme le premier : équilibré. Ce qui ne fait ni les affaires de David, ni celles de Carlo.