Arsenal : 260 millions d'euros de pertes en trois ans mais dans les clous du fair-play financier ?

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans « fair-play financier » , la partie la plus importante est « fair-play » .Ce lundi, le Times rapporte que l'UEFA a établi une liste de 20 clubs à surveiller, susceptibles de dépasser les bornes de ce fameux FPF. Pour rappel, ce dernier impose aux clubs de ne pas présenter plus de 30 millions d'euros de pertes sur trois ans, même si l'UEFA s'est montrée un peu plus laxiste en raison de la crise sanitaire. Parmi les clubs visés - en plus de l'OM et du PSG -, Arsenal.Le club londonien a perdu près de 260 millions d'euros ces trois dernières saisons, mais le blogueur Swiss Ramble , qui étudie le business du football, estime que lesseront dans les clous du FPF. Grâce à l'assouplissement du fair-play financier suite au Covid (ce qui a permis d'inclure un bénéfice de 70 millions de livres à partir de 2017-2018), à la déduction des 93 millions de dépenses dites "saines" (investissement dans le centre de formation, l'équipe féminine...) et des manques à gagner toujours liés au Covid, la balance d'Arsenal bascule dans le vert.Feu !