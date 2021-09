Argentine : la folle odyssée croate des deux Emiliano d'Aston Villa

?? Dibu Martínez no estará contra Bolivia: los motivosEl arquero, una vez que la Selección pueda volver a Argentina, volverá hacia Europa junto a Emiliano Buendía. https://t.co/1ddLRvJSgw — Diario Olé (@DiarioOle) September 6, 2021

Kamoulox !On le sait, toute société est régie par des règles établies par un gouvernement. Mais en étant malin, il est parfois possible de contourner la loi. Aston Villa l’a bien compris et mis en œuvre un plan à la 007 pour voir jouer ses deux internationaux argentins Emiliano Martínez et Emiliano Buendía à Londres pour y affronter Chelsea le week-end prochain. Impliqués dans les incidents qui ont émaillé le désormais fameux Brésil-Argentine de dimanche dernier , les deux pensionnaires de Premier League doivent passer devant une commission de discipline prochainement et sont donc invités à rester dans la capitale argentine en attendant. Sauf que leur séjour va être quelque peu écourté.Selon les informations du quotidien sportif argentin Olé , Aston Villa aurait fait en sorte que ses deux titulaires indiscutables soient présents pour disputer la quatrième journée de championnat. Mais pour ce faire, les deux Sud-Américains doivent observer une période de quarantaine de dix jours. Pour éviter ce conflit d'agendas, la direction desa trouvé une parade : faire transiter les deux Emiliano par la Croatie. Pourquoi donc ? Parce que si Martínez et Buendía réalisent un test PCR négatif une fois dans le pays, ils seront autorisés à se rendre en Angleterre seulement trois jours plus tard, l'ex-République yougoslave étant située dans la liste verte du Royaume-Uni. Alejandro Martínez, le frère du portier de l', a confirmé ce stratagème à la radio nationale La Oral Deportiva :Reste à savoir si la Fédération argentine les laissera désormais quitter ou non le pays.Avec un scénario pareil,n’a qu’à bien se tenir.