Aouar sauve Lyon et élimine Nice

Dans une Allianz Riviera une nouvelle fois moribonde, l'OL s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France dans le temps additionnel. Pourtant, les Aiglons étaient parvenus à revenir au score dans les ultimes secondes d'une rencontre plaisante et animée (1-2).

Maxwel-Moussa, duo gagnant

Égalisation et découpage

OGC Nice (4-2-3-1) : Benítez - Hérelle (Maolida, 78e) , Danilo, Dante, Nsoki - Boudaoui, Cyprien (Thuram, 45e) - Ganago (Lees-Melou, 66e), Ounas, Claude-Maurice - Dolberg. Entraîneur : Vieira.



OL (3-4-3) : Tătăruşanu - Tete, Marcelo, Andersen - Rafael, Jean Lucas, Tousart, Cornet (Marçal, 45e) - Traoré, Dembélé (Toko Ekambi, 71e), Cherki (Aouar, 83e). Entraîneur : Garcia.

Alors qu'on joue la 89minute et que l'Olympique lyonnais mène au score depuis le quart d'heure de jeu, Adam Ounas met un vent à Joachim Andersen avant d'envoyer une frappe du gauche absolument imparable pour Ciprian Tătăruşanu. Persuadés qu'ils viennent d'arracher la prolongation au prix de nombreux efforts, les joueurs de Patrick Vieira exultent. Mais c'était compter sans la maladresse de Dante, qui a concédé un penalty stupide (transformé par Aouar) dans les ultimes secondes du match. Les Lyonnais de Rudi Garcia n'en demandaient pas tant pour se hisser en quarts de finale de la Coupe de France, où ils affronteront l'Olympique de Marseille.Avec Maxwel Cornet en piston gauche, Jean Lucas au milieu, et Rayan Cherki sur l'aile gauche du trident offensif échafaudé par Garcia, l'OL est la première équipe à se mettre dans le bain. Pourtant, ce sont les Aiglons qui se créent la première occasion de ce huitième de finale quand Wylan Cyprien lance Ignatius Ganago, dont la frappe est stoppée par le mollet de Joachim Andersen (14). Mais dans la foulée, sur un centre anodin de Cornet, Moussa Dembélé profite du loupé de Stanley Nsoki pour contrôler le cuir de la poitrine et assassiner Walter Benítez (0-1, 15). La troupe de Patrick Vieira tente de vite se relancer grâce à Hicham Boudaoui et Alexis Claude-Maurice, mais quand la frappe de l'un est repoussée par Ciprian Tătăruşanu (17), celle de l'autre fuit le cadre (26). Puis c'est au tour de Cyprien d'avoir une occasion en or pour marquer, mais le futur Berlinois Lucas Tousart se sacrifie pour l'empêcher d'égaliser (35). Malheureusement pour Nice, son meneur de jeu doit quitter ses coéquipiers avant la pause à cause d'un claquage à la cuisse.Blessé à la fin du premier acte, Cornet quitte à son tour la pelouse au retour des vestiaires. Avec Fernando Marçal à sa place, les Gones sont moins offensifs. Qu'importe puisqu'ils ont prévu de laisser le ballon aux Niçois et d'opérer en contre pour faire le break. Une stratégie qui s'avère presque payante, car malgré tout, ce sont eux les plus dangereux, notamment via Jean Lucas (58) et Cherki (62). Nice peine à se montrer dangereux devant le but lyonnais et il faut attendre un coup franc de Danilo, facilement boxé par Tătăruşanu, pour croire en une égalisation (76). En fin de rencontre, le fantomatique Kasper Dolberg est tout proche de marquer d'une talonnade (87). Rien de grave car deux minutes plus tard, Adam Ounas se joue d'Andersen avant d'allumer le portier lyonnais (1-1, 89). On pense alors se diriger tranquillement vers la prolongation, mais Dante en décide autrement quand il découpe Karl Toko Ekambi, qui obtient un penalty transformé par Houssem Aouar (1-2, 90+2). Vieira a beau râler, l'OGC Nice sort de la Coupe de France par la petite porte. Rendez-vous ce dimanche pour le deuxième acte.