Griezmann, le retour du petit prince

Auteur de deux buts et de deux passes décisives en quarts de finale de Coupe d’Espagne face à Grenade (3-5 ap), Antoine Griezmann confirme son retour en forme en 2021. De bon augure pour le Barça. Moins pour le Paris Saint-Germain.

Le coup de Grizou

Paris peut trembler

Par Steven Oliveira

Il paraît que. C’est en tout cas ce que dit Antoine de Saint-Exupéry. Mais si l'homme qui a écrit leest l'auteur de ces mots, un autre Antoine s’est chargé de les mettre en pratique. Il y a de ça quelques semaines, Griezmann était considéré comme l’un des pires transferts du Barça. Pire, il passait la majeure partie de son temps assis sur le banc et l’autre partie à errer comme une âme en peine sur le pré à quémander des ballons à Lionel Messi qui faisait mine de ne pas le voir. Un temps révolu. Preuve en est avec ce quart de finale de Coupe du Roi face à Grenade. Menés 2-0 à trois minutes du terme, lesont assisté au show Grizou. Un spectacle qui a débuté par une jolie reprise acrobatique sur une passe de la, avant d'offrir un caviar à Jordi Alba d’une remise de la tête pour arracher la prolongation. La suite ? Une tête pour donner l’avantage avant le bijou : un centre de l’extérieur du pied pour permettre à Alba de sceller la qualification. Une action qui montre à elle seule que Griezmann a retrouvé définitivement de sa superbe.Pour autant, il serait profondément injuste de parler de match déclic pour Antoine Griezmann. Car le champion du monde n’a pas attendu ce quart de finale de Coupe d’Espagne pour se remettre à l’endroit. Il y a déjà eu ce but de la victoire face à Bilbao il y a quelques jours (2-1) , ou encore ce doublé face à ces mêmes Basques qui aurait pu offrir la Supercoupe d’Espagne au Barça si le trompettiste Asier Villalibre n’était pas venu jouer les briseurs de rêve dans les dernières secondes C’est bien simple, depuis le début de l’année 2021, Grizou chiffre 7 buts et 6 passes décisives en 10 rencontres, dont 1 où il n’a joué que 10 petites minutes. Pour 20 pions et 12 passes décisives lors de ses 66 premiers matchs avec le Barça. Les chiffres ne mentent pas. Tout comme l’attitude du Mâconnais qui a retrouvé le sourire sur le terrain et semble à présent totalement adopté par la bande à Messi comme il l’a confié après la rencontre en zone mixte :. Et un Griezmann en confiance est un Griezmann qui régale.À 1038 bornes de la Catalogne, Paris ne vit pas forcément d’un bon œil la renaissance de l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid. Il faut dire que lorsque le PSG a tiré au sort le Barça en huitièmes de finale de la C1 le 14 décembre dernier, Grizou était loin du niveau affiché ces dernières semaines. Problème pour les potes de Neymar, Griezmann n’est pas le seul catalan à avoir retrouvé son niveau. C’est bien simple, depuis le tirage au sort, le Barça n’a pas perdu le moindre match de championnat (7 victoires et 2 nuls) passant de la 5e à la 2e place. Mieux, ou pire c’est selon, Ousmane Dembélé semble être débarrassé de ses blessures, Frenkie de Jong et Pedri rayonnent dans l’entrejeu et Lionel Messi joue à merveille son rôle de chef d’orchestre.Dans cette euphorie, un seul secteur - et pas des moindres - est toujours en difficulté : la défense. À l’image des trois buts de Grenade en Coupe du Roi à la suite des erreurs grossières. Pas de quoi rendre sereins les Parisiens pour autant qui vont faire des cauchemars d’Antoine Griezmann pendant encore quelques jours. D’autant plus que Grizou a déjà montré face à Lyon avec la Real Sociedad ou face à l’OM en finale de Ligue Europa avec l’Atlético de Madrid que cela ne lui posait pas trop de problèmes de planter des pions face à des équipes françaises.