Anthony Martial veut quitter Manchester United selon son agent

Anthony Martial wishes to leave #MUFC in the January transfer window, his agent has told Sky Sports News. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 10, 2021

Plus de six ans après son transfert de Monaco à Manchester United, Anthony Martial (26 ans) n'a jamais vraiment confirmé tous les espoirs placés en lui, quand bien même ses 269 matchs et 79 buts invitent à nuancer cette analyse. Cette saison, le Français n'a participé qu'à dix petites rencontres avec les Mancuniens, pour seulement quatre titularisations et un but. Des statistiques insatisfaisantes pour l'attaquant, qui envisage de trouver une porte de sortie le plus tôt possible.[...], a indiqué Philippe Lamboley, son agent, au micro de Sky Sports.Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Martial vit sans doute l'un des passages les plus compliqués de sa carrière. Mais l'arrivée récente de Ralf Rangnick pourrait peut-être rebattre les cartes dans un secteur offensif déjà très fourni. Absent des deux dernières rencontres de Manchester United à cause de douleurs au genou, l'ancien Monégasque pourrait revenir la semaine prochaine selon les propos de son nouvel entraîneur.Et c'est à ce moment-là que la Premier League va à nouveau trembler, soyons optimistes.