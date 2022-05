Angers et Lyon terminent avec le sourire, Lorient et Troyes se quittent bons amis

Une victoire et des regrets.Exclu de la course à l'Europe, l'Olympique lyonnais a tout de même conclu sa saison sur une bonne note avec un succès sur la pelouse de Clermont (1-2). Une victoire qui ne semblait pas pouvoir échapper à l'OL ce samedi soir. Mis sur les bons rails par Moussa Dembélé aka l'homme qui murmure à l'oreille de Robert Lewandowski et termine la saison avec 21 pions au compteur en Ligue 1, les Lyonnais font même le break dès le retour des vestiaires grâce à Houssem Aouarpour son potentiel dernier match avec son club formateur. Pourtant, les Clermontois auront beaucoup tenté pour tromper Anthony Lopes (18 tirs à 21), mais ils se sont heurtés à la barre transversale du portier des Gones (36), puis à ce dernier qui a repoussé avec brio deux penaltys coup sur coup de Mohamed Bayo, le deuxième revenant dans les pieds de l'attaquant qui réduit finalement - en vain - le score. Une victoire néanmoins au goût amer pour l'OL, septième du général à seulement cinq points des places européennes malgré une saison catastrophique, et qui aura disputé cette dernière journée sans Peter Bosz, absent. Une vision de l'avenir ?La fête au SCO, qui a pu célébrer ses anciens Au cœur d'une saison tourmentée, débutée sur les chapeaux de roue avant de lentement glisser vers les profondeurs du classement, puis d'apprendre ces derniers jours le départ de plusieurs cadres ainsi que la vente du club , Angers a retrouvé le sourire le temps d'un soir en disposant sans trembler de Montpellier (2-0). Deux buts, le premier inscrit sur penalty par l'expert en la matière Thomas Mangani qui vient nettoyer la lucarne pour son 257et dernier match avec le SCO. Fêté par son public, le vétéran de 35 ans laisse ensuite la lumière à Mathias Pereira Lage en seconde période, ce dernier auteur d'un festival pour ce qui pourrait également être son dernier match alors qu'il est en fin de contrat avec le SCO. Hormis ces deux éclairs, la rencontre, bien que prolifique en frappes (33 au total, mais seulement 4 cadrées) n'a pas soulevé les foules alors que les deux équipes donnent rendez-vous à leur public l'année prochaine. En Ligue 1, bien sûr.Les bons comptes font les bons amis.Autorisés à souffler lors de la dernière journée après avoir assuré leur maintien il y a quelques jours, Lorient et Troyes n'ont pas offert de match spectaculaire, mais ont volontiers partagé les points (1-1) au stade Yves-Allainmat. Idéalement lancé par Yoann Touzghar, quelques instants après avoir vu Laurent Abergel trouver le poteau sur un missile de l'extérieur de la surface, l'ESTAC fait la course en tête jusqu'à ce qu'Armand Laurienté ne sorte la tête de l'eau sur un but de filou qui enrhume Jessy Moulin. Seule ombre au tableau de cette rencontre, l'expulsion d'Issa Kaboré (85), coupable d'un tacle très dangereux sur Abergel et sanctionné sur le champ. Pas la fin la plus glorieuse.