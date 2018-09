Angers croque Dijon, Lille fonce et Monaco patauge

Monaco a eu chaud à Toulouse, Montpellier s'est fait piéger à la montpelliéraine par Strasbourg, et Lille et Angers se sont baladés à Amiens et Dijon : un samedi soir plein d'étincelles en Ligue 1, tel un barbecue d'arrière-saison.

Si cette soirée était un produit Conforama : le Barbecue Weber Kettle GBS 57

Le retour au SAV du soir : Alexis Blin

Le chiffre : 3

La notice incompréhensible du soir

Oh, la saloperie !

Grâce au barbecue Weber Kettle GBS 57 black, il vous sera possible de calmer la dalle de vos convives angevins pour seulement 180 euros. Un conseil que n’a pas suivi le Dijon FCO, et bien mal lui en a pris : le club bourguignon a fini cramé par des Angevins en feu. Empereur incontesté des grillades estivales, le barbecue Weber saura également être le compagnon idéal pour les dernières douces soirées de septembre, à l’image de ce samedi soir qu’il fallait passer à l’extérieur comme Angers Strasbourg et Monaco , tous invaincus loin de leurs bases. Attention toutefois : toutes les saucisses ne réussissent pas à ce modèle, à l’image de celles de Strasbourg, cuites in extremis à la Mosson – où un lit aurait été plus approprié vu le spectacle proposé –.Sur les bords de la Somme, tous les yeux sont rivés sur Ganso , le gros coup du 31 août d’ Amiens . Pourtant, le pote de Neymar n’est pas la dernière recrue de l’ASC puisque Alexis Blin – lui aussi milieu défensif – est cette semaine venu renforcer l’entrejeu picard en joker après la blessure de Zungu. Sauf que le joueur prêté par le TFC , préféré à Ganso au coup d’envoi, s’est blessé dès la 22minute de jeu. Dommage. Surtout qu’entré en jeu en fin de match, Ganso a délivré sa première passe décisive. Aïe.Trois, comme le nombre de buts encaissés par Dijon depuis le début de saison. Un total égalé par les Bourguignons en une mi-temps face à Angers , à domicile qui plus est. Costaud. Trois, c’est aussi le nombre de buts inscrits à Amiens par le Lillois Nicolas Pépé, en pleine forme.Un tireur de penalty doit-il toujours frapper au même endroit ? Nicolas Pépé a tenté de clarifier les choses en inscrivant son deuxième penalty de la saison en le frappant comme le premier : plein axe. De quoi clore le débat ? Oh que non. D’abord car en face de lui, Moussa Konaté a lui aussi frappé son tir au but comme toujours, sur le côté droit, mais a vu sa tentative repoussée par Mike Maignan . Et surtout car ce même Nicolas Pépé a obtenu un deuxième penalty dans la soirée, l’a frappé différemment, et a quand même marqué. Débrouillez-vous avec tout ça.Il n’a pas encore 18 ans et brille déjà sur les terrains de Ligue 1. Mais ce soir, Enzo Loiodice est passé à côté de son sujet, bouffé tout cru par l’appétit du milieu de terrain de la dalle angevine, et notamment Cheick N’Doye. La faute à son frêle gabarit ? Plutôt celle de son coup de coude – involontaire – dès la deuxième minute de jeu sur Flavien Tait . Geste qui lui a valu un carton jaune l’inhibant d’entrée. S’il s’est vite excusé, il n’est pas étranger au naufrage du DFCO , torpillé au milieu de terrain.