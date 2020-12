Angeliño, le petit démon de Leipzig

Prêté par Manchester City à Leipzig depuis janvier dernier, Angeliño (23 ans) réalise un début de saison tonitruant, avec six buts et quatre passes décisives en seize matchs toutes compétitions confondues. Mais avant de devenir l’atout maître de Julian Nagelsmann, celui qui est aujourd’hui l’un des latéraux les plus offensifs d’Europe a écumé les prêts en Espagne, aux Pays-Bas et même aux États-Unis. À l’heure de retrouver l’autre club de Manchester, portrait d’un petit bonhomme (1,70m) qui respire la confiance à outrance. Voire l’arrogance ?

Par Quentin Ballue, Félix Barbé et Douglas De Graaf

Emil Forsberg ? Marcel Sabitzer ? Yussuf Poulsen ? Ou bien Alexander Sørloth, arrivé cet été contre 20 millions d'euros après avoir roulé sur les défenses turques ? Que nenni. Cette saison, le meilleur buteur du RB Leipzig est un défenseur, et il se nomme Angeliño. Si tant est que le mot défenseur puisse être employé pour désigner le latéral espagnol. Surtout avec des buts comme celui inscrit le 20 octobre dernier, contre Başakşehir : appel dans le dos de la défense, contrôle impeccable en pivot, frappe instantanée du gauche. Net et sans bavure. Ça vous laisse bouche bée ? Voilà pourtant du Angeliño tout craché.Il faut dire que depuis son plus jeune âge, José Ángel Esmorís Tasende, de son vrai nom, s’est fait un malin plaisir à terroriser les gardiens adverses., se souvient Luciano Calvo, fondateur de l’école Luis Calvo Sanz, qui a vu évoluer le petit Galicien de quatre à dix ans., poursuit son premier entraîneur, Agustín de Carlos Elduayen.Son goût pour l'attaque en fera un joueur hybride, mi-latéral, mi-ailier. Un​, très à l’aise dans un 3-4-3 ou un 3-5-2, qui multiplie les allers retours sur son côté gauche. En particulier les allers., en rigole Jorge Meré, qui a joué à ses côtés sous le maillot de laen U17 et U21.Un allant offensif qui demande de l'organisation. Fabian Sporkslede, son pendant à droite au NAC Breda lors de l’exercice 2017-2018, sort le tableau noir :Parmi l’une de ses meilleures armes, ses centres. Un atout pas étranger à sa nomination comme Talent de la saison 2018-2019 en Eredivisie, après un exercice à 50 centres dans le jeu et 9 passes dé avec le PSV. Des qualités associées à une confiance en lui à toute épreuve.Cet aplomb avait frappé instantanément Stijn Vreven, son ancien entraîneur à Breda., telle a été la première impression du Belge et de la majorité des interlocuteurs d’Angeliño en croisant le Galicien pour la première fois., se remémore Héctor Yuste, son ancien coéquipier au RCD.Trait de caractère inné ou acquis ? Luciano Calvano se range derrière la première option (), quand Jorge Meré y voit l’aboutissement d’un parcours initiatique varié.Mais canaliser cet obstiné de l’attaque relève presque de la gageure., rembobine Nigel Bertrams, ancien gardien à Breda.Pas de quoi plomber le moral du coq espagnol, bien au contraire., explique l’actuel portier remplaçant de Groningue. Alors qui pour faire entendre raison à Angeliño ? Un entraîneur chevronné ? Cause toujours., proclamait le principal intéressé dans une interview à(...), balaye celui qui se considère humblement comme leAlors Stijn Vreven, presque résigné, s’est efforcé de s’adapter, en procédant par petites touches, pour forcer Angeliño à ne pas prendre son rôle défensif à la légère. Sauf que, souvent, de simples conseils bons à prendre entrent par l’oreille droite du bonhomme et ressortent par la gauche., retrace celui qui dirige aujourd’hui Trenčín, en Slovaquie."Coach, je n’ai pas besoin de voir des images de mon adversaire, c’est mon adversaire qui doit se préoccuper de moi."Problème réglé., prévient Angeliño dansSa confiance absolue sur le rectangle vert tranche pourtant étonnamment avec sa personnalité en dehors :, se rappelle Nigel Bertrams.Un trait de caractère confirmé par Stijn Vreven, qui insiste sur le masque du larron :, avoue-t-il.Une distance émotionnelle qui peut notamment s’expliquer par l’abandon de son père, lorsque le minot n’avait que trois ans. C’est d’ailleurs sa maman, qui l’a élevé seule en Galice avec ses frères (dont Dani qui évolue avec l’équipe réserve de Villarreal), qui a donné le surnom d’Angeliño au petit garçon qui se rêvait en pompier lorsqu'il était plus jeune.Oui, le latéral d'1,70 m est un homme réservé. Presque renfermé. Mais pas question cependant de se laisser marcher sur les pieds :, souligne Nigel Bertrams. Cette froideur apparente au niveau du caractère du gaucher serait-elle alors la clé pour expliquer son ascension ?, répond Stijn Vreven.Des qualités, le poulain de Nagelsmann en a à la pelle. Reste donc à comprendre pourquoi City (qui l’a prêté dans six clubs différents depuis son achat en 2013) et lane lui font pas confiance. Ses lacunes défensives, encore trop évidentes, et la forte concurrence (aussi bien de Mendy et Zinchenko chez les, que de Gayà ou encore Reguilón en sélection) semblent être les explications les plus légitimes. Même si ça interroge de l’autre côté des Pyrénées., souffle Luciano Calvo. Nul ne sait si le piston de poche sera bientôt appelé, évoluera l’an prochain en Catalogne, retournera au pays de Sa Majesté ou restera dans la Saxe, alors que lesdisposent d’une obligation d’achat sous conditions. Ce qui est sûr, c’est que le taureau espagnol continuera de foncer tête baissée. United est d'autant plus prévenu que ce soir, il verra rouge.