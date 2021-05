Alisson, le happy ending d'une saison catastrophe

Non, ça n'arrive pas que sur FIFA. Alisson a offert la victoire à Liverpool dans le temps additionnel en marquant sur la pelouse de West Bromwich ce dimanche (1-2). Ce but venu de nulle part arrive au milieu d'une saison noire pour le gardien brésilien, qui a connu bien des déboires personnels et sportifs. Un coup de tête salvateur pour le club de la Mersey comme pour son portier, au sourire enfin retrouvé une fois les larmes essuyées.

Une bonne bouffée d'oxygène. Pour Liverpool, qui revient à un point de Chelsea et se replace en excellente position dans la course au top 4. Pour Alisson, aussi, qui vit sa saison la plus difficile depuis son arrivée en Angleterre. En quête d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions, lesont la tête sous l’eau à quelques instants du coup de sifflet final. Face à une équipe de West Bromwich déjà reléguée, la machine est embourbée, incapable de convertir ses innombrables occasions. Jusqu’à la 95minute, au moment où Trent Alexander-Arnold s’installe au poteau de corner. Une configuration, décidément, où il se passe toujours quelque chose... Pas de Divock Origi cette fois à la réception, mais Alisson, monté pour l’occasion. Improbable, mais le gardien place une tête imparable dans les filets de Sam Johnstone. Liverpool respire enfin. AB1 aussi.Voir Liverpool arracher la victoire dans le temps additionnel n'a plus rien d'étonnant. C'est arrivé à 38 reprises en Premier League, c'est-à-dire 13 fois plus que pour n'importe quel autre club. Mais ce 16 mai 2021 laissera une trace particulière dans les annales. Parce que pour la première fois en 129 ans d'existence, un gardien du LFC s'est mué en buteur. Habitué à faire des miracles dans sa propre surface, Alisson est entré dans l'histoire en dépassant ses fonctions aux Hawthorns. Il est devenu le sixième gardien à inscrire un but en Premier League, rejoignant Peter Schmeichel (2001), Brad Friedel (2004), Paul Robinson (2007), Tim Howard (2012) et Asmir Begović (2013). À la différence que l'international, contrairement à ses prédécesseurs, a marqué de la tête. Et quelle tête !Jürgen Klopp n’en revenait toujours pas au moment de répondre aux questions des médias :[...]Le héros du jour a lui aussi été invité à raconter cet instant de grâce :[...]Alisson lui a renvoyé l'ascenseur en pointant les doigts au ciel. Avec une pensée, évidemment, pour son père. L'ancien de la Roma a eu la douleur de perdre son paternel le 24 février , sans pouvoir assister aux obsèques en raison des contraintes sanitaires. Un drame familial qui s'est ajouté à des performances sportives nettement en deçà de ses standards. Le Brésilien a joué plus de matchs de Premier League par rapport à la saison passée (31 contre 29), mais réalisé presque deux fois moins de clean sheets (8 contre 15). Surtout, il a accumulé les erreurs grossières. Il avait vécu un calvaire face à Manchester City le 7 février, ses mauvais choix plombant les, alors que le score était encore de 1-1. Une passe manquée qui profitait à Phil Foden, une autre directement sur Bernardo Silva, et la messe était dite.Nouvelle boulette le week-end suivant avec une sortie totalement ratée, et inutile, puisque Ozan Kabak était sur le ballon. Résultat : un télescopage avec son coéquipier et un boulevard offert à Jamie Vardy pour donner l'avantage à Leicester. Encore jeudi à Old Trafford, une mauvaise passe du portier brésilien aurait pu offrir l'ouverture du score à Edinson Cavani. Alisson n'a pas échappé au coup de mou qui a touché l'ensemble des champions d'Angleterre 2020. Raison pour laquelle son but dimanche a donné le sourire à tout le monde., a souligné Klopp., a confié le principal intéressé.Quel que soit le résultat de Chelsea-Leicester mardi, Liverpool s'emparera de la quatrième place en cas de victoire contre Burnley le lendemain. Lescompteront plus de points que Chelsea si lesne gagnent pas, ou autant que Leicester si Chelsea l'emporte, mais avec une meilleure différence de buts que les. Le rêve de finir dans le top 4 pour la cinquième saison consécutive demeure intact. Tout ça grâce à une tête bien faite, et à la main de Dieu.