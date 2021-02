Al Ahly arrache le bronze aux tirs au but

Al Ahly 0-0 (3-2 aux tirs au but) Palmeiras

Al Ahly (4-2-3-1) : El-Shenawy - Hany, Benoun, Ayman, Yasser - El Soulia, Hamdy - Akram (Dieng, 76e), Afsha (Sherif, 58e), Taher (Mohsen, 75e) - Bwalya (Ajayi, 58e). Entraîneur : Pitso Mosimane.



Palmeiras (4-2-3-1) : Weverton - Mayke, Luan, Gómez, Viña - Felipe Melo, De Paula (Scorpa, 81e) - Veiga (Menino, 81e), Willian (Danilo, 81e), Rony - Luiz Adriano. Entraîneur : Abel Ferreira.

QB

Joli lot de consolation. Battu par le Bayern en demi-finales , Al Ahly a fini la Coupe du monde des clubs sur une bonne note en arrachant la troisième place ce jeudi. Les deux équipes ont fait jeu égal pendant toute la rencontre, malgré un petit ascendant pour Palmeiras au niveau du nombre de tentatives. Rony a, notamment, sollicité El-Shenawy de la tête (40). Le club cairote n'a pas démérité pour autant puisque la défense brésilienne a tremblé plusieurs fois, sur une tentative en pivot de Bwalya (31) ou encore sur un bon appel de Magdi Kafsha qui a frappé à côté en bout de course (38). Junior Ajayi a même trompé Weverton, mais son but a été refusé pour hors-jeu (67).Les deux équipes ont, alors, dû se départager aux tirs au but. Banoun, Mohamed Hany et Junior Ajayi ont transformé pour Al Ahly, comme Gustavo Scarpa et Gustavo Gómez côté brésilien. Le vainqueur de la Libertadores a chuté à cause des ratés de Rony, qui a vu son penalty stoppé et sa course d'élan ridicule sanctionnée, de Luiz Adriano, qui a tiré à côté, et enfin du capitaine Felipe Melo, qui a buté sur El Shenawy.Maintenant, place au show Gignac.