Ajaccio, Sochaux et Auxerre recollent, Grenoble enfonce Nancy

Sans faute pour les équipes à la lutte pour la montée : Ajaccio, Sochaux, Auxerre et Le Havre l'ont emporté pour grapiller deux points sur le Paris FC. Dans le bas du tableau, Grenoble est allé glacer Nancy, alors que Bastia et Valenciennes n'ont pu se départager.

Le carton de la soirée nous vient de l'Aveyron. Et ce sont les Auxerrois qui se sont amusés, portés par un grand Gauthier Hein. Le format de poche icaunais a parfaitement lancé la soirée d'une grosse frappe de l'entrée de la surface, avant d'être à l'origine de plusieurs opportunités des siens. En particulier cette frappe au-dessus après un dribble insensé pour s'ouvrir le chemin du centre. Sur un centre d'Arcus, Hein s'offre même le doublé dès l'entame de la seconde période, avant de voir son latéral droit envoyer une mine dans la lucarne du pauvre M'Pasi. Rodez sauve l'honneur grâce à une frappe lointaine de Boissier, mais il est trop tard.Le choc du jour, entre des Sochaliens bien décidés à regarder vers le haut et des Guingampais en forme ces dernières semaines. Des Lionceaux qui attaquent fort et mettent la pression d'entrée sur les buts de Basilio, contraint à une belle sortie dans les pieds de Kalulu. Mais les Bretons ne se laissent pas faire et Merghem voit sa tentative lointaine du gauche flirter avec la lucarne de Jeannin. Le dernier rempart doubiste doit également se montrer vigilant sur les coup-francs de M'Changama, alors que Pierrot manque de créer la surprise de la tête après le repos. Mais c'est finalement Sochaux qui prend les devants à l'issue d'une percée d'Ambri qui trouve le poteau avant de voir Virginius conclure. Suffisant pour rester au contact du podium, malgré la tentative de révolte de Guingamp.Le ouf de soulagement. En voyage à Niort, les hommes d'Olivier Pantaloni ont eu toutes les peines du monde à bouger des Chamois toujours bien organisés. Il faut même attendre la seconde période pour voir les plus belles occasions avec la tête de Thormin sur la barre à la suite d'un coup-franc. Un montant partout quelques instants plus tard avec cette tentative de Gonzalez détournée par Michel. Sauf que les Corses ne pouvaient se permettre de ne ramener qu'un nul et c'est Jean-Philippe Krasso, très bon depuis son arrivée cet hiver, qui se charge d'offrir les trois points aux siens. Une belle opération pour Ajaccio, qui n'a plus qu'un point de retard sur le Paris FC, tenu en échec à Nîmes dans l'après-midi.Ou comment tout perdre. Dominateurs tout au long de la première période, les Amiénois se mordront sûrement les doigts du déroulé es événements après le repos. C'est pourtant Pavloviv qui avait ouvert le score pour les Picards en début de rencontre après avoir vu le ballon lui revenir sur un corner. Mené, Pau revient fort pour le second acte et profite de l'exclusion de Zungu pour des mots envers M. Legat pour renverser la table. El-Melali conclue d'abord une belle action collective pour égaliser. Puis Essende termine de près au second poteau après un centre venu de la droite pour le plus grand bonheur du Nouste Camp.L'embellie se poursuit au Havre, qui est allé chercher sa deuxième victoire consécutive chez le voisin de QRM. Un derby maîtrisé par des Hacmen qui continuent de croire au barrage. Parti seul au but grâce à un contre favorable, c'est Abline qui ouvre le score pour la bande de Paul Le Guen d'une frappe sous la barre. En seconde période, c'est le spécialiste de l'exercice Quentin Cornette qui plie l'affaire d'un joli coup-franc plein axe. Le Havre pointe toujours à six points de la cinquième place.Le match de la peur par excellence. D'un côté Nancy qui veut encore y croire, de l'autre Grenoble, à la peine depuis plusieurs journées. Et à l'arrivée une courte mais si précieuse victoire pour les Isérois, qui repassent position de barragistes. Après une première période peu animée, ce sont pourtant les Nancéiens qui accélèrent, mais Ciss frappe en force à côté après une percée sur la gauche de la surface, alors que Thiam envoie le cuir au-dessus sur un face à face idéal. La chance est passée pour l'ASNL, qui se tire une balle dans le pied sur un long dégagement grenoblois en laissant Jordan Tell se mettre en position de frappe pour libérer tout un club. L'espoir se fait de plus en plus mince en Lorraine, la faute également à un sauvetage invraisemblable d'Abdallah sur sa ligne au bout du temps additionnel.Mickaël Le Bihan est de retour. Face à des Caennais amoindris par plusieurs absences, le buteur bourguignon a permis à Dijon de souffler quelque peu. C'est déjà lui qui signe la première opportunité des siens d'une volée qui fuit le cadre. Avant de trouver la faille après une récupération opportuniste à l'entrée de la surface, suivie d'une frappe à ras de terre qui fait mouche. Un petit but et voilà Dijon qui double ses visiteurs du jour pour prendre un peu ses aises.Un but partout, la balle au centre. Tout s'est joué en début de match entre deux formations qui espéraient bien prendre leurs distances avec la zone rouge. Une mission que pense réussir Valenciennes avec l'ouverture du score de Bonnet en taclant au fond un centre à ras de terre de Robail. Un avantage de courte durée, puisque qu'Abeid dévie ensuite malheureusement dans ses propres filets un centre puissant de Salles-Lamonge. A ne surtout pas vouloir perdre, les deux équipes ne parviennent alors pas à l'emporter, dans une rencontre achevée avec des tensions entre les joueurs.