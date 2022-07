Ahn Jung-hwan à Metz : le choc des mondes

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 34e épisode, retour en 2005. Ou quand le FC Metz a cru réussir un gros coup en attirant Ahn Jung-hwan. L'histoire va très vite devenir un fiasco.

Joue-la comme Beckham

Deux mondes si différents

Par Timothé Crépin

Propos d'Ahn Jung-hwan issus de conférence de presse. Ceux de Stéphane Borbiconi, Carl Medjani, Mehdi Meniri et Carlo Molinari recueillis par TC.



Fin de journée paisible sur le Lac Majeur en cet été 2005. Nous sommes du côté italien du lac. Carlo Molinari est en vacances. Le président historique du FC Metz prend un peu de repos après avoir vu son club obtenir un second maintien de suite dans l'élite. 16 heures, le téléphone sonne. Au bout du fil, Philippe Gaillot. Le directeur sportif est très embêté : Ahn Jung-hwan, pire cauchemar de l'Italie lors de la Coupe du monde trois ans plus tôt, s'apprête à enfiler la tunique des Grenats. L'accord entre toutes les parties est trouvé, malgré d'âpres négociations. Molinari déroule la soirée qui l'attend."Le joueur est là, on est tous d'accord, mais il exige votre présence pour la signature du contrat.""Oh, pétard !"Branle-bas de combat : Molinari saute dans sa voiture, direction la Lorraine, 550 kilomètres plus loin., continue-t-il.Le 13 juillet, c'est donc un petit événement en France : l'arrivée de l'auteur du but en or terrible qui a fait chuter lalors du Mondial 2002. Viré quelques jours après cet exploit par le président de Pérouse, son club, l'accusant d'avoir, Ahn s'était réfugié au Japon depuis quelques saisons. Avant donc de retenter sa chance en Europe, à Metz, pour un contrat d'un an. Avec la ferme intention de briller., espère-t-il lors de sa présentation.Si la signature fait légèrement parler dans l'Hexagone, elle fait l'effet d'une énorme bombe en Asie où l'ancien attaquant de Yokohama est une immense icône., détaille Mehdi Meniri, ancien défenseur de la maison grenat."Putain, Metz ne prend que des joueurs nationaux ou internationaux, et là, une star !"Les Sébastien Renouard, Grégory Proment et autres Laurent Agouazi découvrent alors le phénomène marketing :, rigole Meniri., s'étonne encore Stéphane Borbiconi, autre Grenat de l'époque.Sportivement, Ahn symbolise surtout une nouvelle ambition du FC Metz. Carl Medjani :Les débuts d'Ahn sont (très) bons. Et même spectaculaires. Le 23 juillet, à six jours de l'ouverture de la saison de Ligue 1, Ahn marque son premier but en amical face à Lokeren. Mehdi Meniri s'en souvient parfaitement :"Putain, on a tiré le gros lot !"Rebelote au Parc des Princes : pour la première journée, Metz sombre à Paris (1-4), mais Ahn y va de son pion, tout en sang-froid pour ajuster Lionel Letizi après avoir été servi en retrait. Tout ça cinq minutes après son entrée., dépeint Borbiconi.Son but au Parc n'est suivi que d'un second, à Sochaux, en décembre. Très vite, l'aventure messine vire au fiasco. Le fonctionnement du Sud-Coréen au quotidien en interpelle plus d'un. Car ce n'est pas qu'Ahn Jung-hwan qui débarque à Metz, mais la multinationale Ahn Jung-hwan., jure Borbiconi.Carl Medjani n'en revient encore pas :Molinari et Metz apprennent donc à faire avec les caprices de leur star, et tentent de la satisfaire en lui rendant la vie la plus agréable possible. L'actuel vice-président du FCM liste tout ce qui a été fait.Pas franchement sur la même planète que le club et la ville de Metz, Ahn se coupe très vite du groupe. Le lien ne se fait jamais. Les seules fois où Meniri et consorts parviennent à échanger avec lui, ce sont lors des mises au vert où le Sud-Coréen n'était pas accompagné de tout son staff personnel., narre Meniri.En janvier, exfiltration express : direction Duisbourg, où cela ne se passera pas bien mieux. S'il n'était sûrement pas au bon endroit au bon moment, Ahn Jung-hwan n'était surtout pas prêt pour jouer le maintien (Metz sera relégué à l'issue de la saison) et s'arracher pour le club selon ses anciens partenaires. Stéphane Borbiconi explique :Il n'y avait surtout pas cet ADN local, indéniablement nécessaire, selon Borbiconi :Dix-huit matchs, dix titularisations, deux buts et un transfert star qui a fait pschiiit., peste encore Carlo Molinari, qui a toujours eu une question restée sans réponse :Et de conclure, toujours bien amer :À croire qu'il n'a toujours pas digéré ses 1100 kilomètres avalés en à peine douze heures.