Adeyemi, le Karim du futur

4 - L’attaquant de Salzbourg Karim Adeyemi est le 2e joueur à obtenir 4 penaltys lors d’une même saison de Ligue des champions depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/04) après Arjen Robben avec le Bayern Munich en 2013/14 (4 également). Litigieux. #RBSLOSC pic.twitter.com/I9Suqq7MoU — OptaJean (@OptaJean) September 29, 2021

On dit qu’un malheur ne vient jamais seul. Une opportunité non plus. Erling Haaland fraîchement transféré à Manchester City contre un chèque de 60 patates, le Borussia Dortmund a réinvesti la moitié de la somme à une vitesse éclair pour coopter son remplaçant : la fusée Karim Adeyemi, avec à la clé un contrat de cinq ans . Le Bavarois de 20 ans, remercié par le Bayern à la suite des problèmes comportementaux dans sa jeunesse, quitte ainsi l’usine Red Bull, version Salzbourg, pour la Ruhr, suivant exactement le même chemin que le cyborg norvégien. Pour une réussite similaire, avant de doubler sa valeur marchande et d’arriver tout là-haut ?Ses premières tranches de vie, en Bundesliga autrichienne, ont rapidement attiré l'œil des Gulliver européens. Mais le BvB, qui s’attend - comme pour Haaland - à une adaptation express duet néo-international allemand, semble être le club idoine pour qu’Adeyemi y explose en tant que machine à stats, animé par un désir de revanche après sa mésaventure munichoise. Bien que les problèmes desfoisonnent d’un point de vue défensif et que le premier chantier se situe à ce niveau, les absences assez récurrentes pour blessure d’Erling Haaland ont souvent conduit à des passages à vide sur le front de l’attaque. Aligné le plus souvent dans un système à deux pointes à Salzbourg et bien plus petit format que le fils d’Alf-Inge, Karim Adeyemi pourrait forcer la main de Marco Rose (adepte du 4-2-3-1 et du 4-3-3), qui dispose également d’un autre avaleur d’espaces : Donyell Malen, déjà habitué durant ses années PSV à jouer devant avec un autre buteur. Car si Adeyemi a tous les attributs d’un ailier supersonique et ressemble à s’y méprendre à une torpille fendant les eaux, il excelle également dos au but et a ajusté sa finition pour se rapprocher des standards d’un attaquant redoutable (12 buts de plus en championnat cette saison, soit 19 contre 7, par rapport à la saison 2020-2021).En Ligue des champions, le Germain d’origine roumano-nigériane a également pointé le bout de son nez avec le RBS. Avec ses trois pions inscrits en phase de poules et sa petite passe décisive, il s’est fait une place au sein du top 15 des joueurs les plus décisifs, avant les phases à élimination directe. Ses penaltys obtenus contre Séville ou Lille, grâce à une vitesse d’exécution et un jeu de corps optimaux, mettent en avant son « côté Sterling » , indéfendable dans la surface, provocateur à souhait. À ce petit jeu, la BuLi étant taillée pour les morfals friands de jeu rapide en son genre, difficile d'imaginer Adeyemi se planter en beauté.Parmi les rois des(0.65) et(0,25) en Europe sur la dernière année écoulée, au niveau de Kylian Mbappé dans ce registre, on peut l’imaginer se maintenir à ce niveau et convertir toujours plus ses munitions malgré l’écart compétitionnel entre l’Autriche et l’Allemagne. Disons-le, le Borussia Dortmund ne concurrence plus vraiment le Bayern depuis trois saisons et se contente de rester à bonne distance, sans pour autant quitter le podium. La perte d’Erling Haaland, si pas ou mal compensée, pourrait même menacer, à terme, sa place dans le top 4, tant le BvB semble être rentré dans le rang sur bien des plans.Le challenge pour Karim Adeyemi est de taille, mais on se demande ce qui peut vraiment angoisser ce chasseur de records à l’apparence juvénile. Premier allemand né après 2000 à marquer pour la(contre l'Arménie en septembre dernier), plus jeune buteur en sélection A depuis Mario Götze en 2011, plus jeune Allemand à inscrire un doublé en Ligue des champions depuis Thomas Müller, second meilleur buteur allemand en Ligue des champions avant ses 21 ans derrière Lars Ricken... le ton est donné, avant de virer au jaune et au noir.