Les Canaris volent dans le silence

Dans un Geoffroy-Guichard vide, le FC Nantes s'est imposé pour la première fois depuis novembre 2000 à Saint-Étienne (0-2) et a enfoncé des Verts en vrac. Voilà les Canaris provisoirement quatrièmes de Ligue 1.

57

« Ce n'est pas le foot »

Shake your Blas

ASSE (4-2-3-1) : Ruffier - Palencia, Moukoudi, Perrin, Trauco - Cabaye, Camara - Honorat (Rivera, 66e), Boudebouz (Abi, 46e), Nordin (Correia, 83e) - Khazri. Entraîneur : Claude Puel.

FC Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah, Wagué (Basila, 46e), Girotto, Traoré - Touré, Abeid - Blas (Moutoussamy, 80e), Louza, Bamba (Emond, 67e) - Simon. Entraîneur : Christian Gourcuff.

Un nouveau venu ne devrait pas être accueilli ainsi. Le 12 décembre dernier, Renaud Emond disputait son dernier match avec le Standard de Liège face à Arsenal, en Ligue Europa. Puis, 2020 est arrivé et l'attaquant belge de 78 kilos a été attrapé par le FC Nantes. Son objectif ? «» Et sa première en Ligue 1 ? Un plongeon dans le vide, dans un Geoffroy-Guichard à huis clos, au coeur d'une rencontre sans réel rythme mais d'où les Canaris sont sortis avec les plumes saines et sauves : pour la première depuis novembre 2000, les Verts ont laissé le FC Nantes s'imposer dans leur salon et repartir avec trois points précieux (0-2). Étrange journée.Jour triste à Saint-Étienne : ciel triste, stade triste, avant-match triste. Si triste que l’arbitre désigné, Benoît Bastien, se claque dès l’échauffement et pousse alors sur scène le puceau Anthony Ustaritz, 27 ans et aucun match de Ligue 1 dirigé sur le CV. Puis, suite logique, match triste, plat, joué à petite vitesse et encombré de déchets techniques, tout ça avec pour seul fond sonore des «» ou des «» . Il y a deux ans, Christian Gourcuff, alors posé sur le banc du Stade Rennais, a déjà connu un huis clos à Geoffroy-Guichard et ça emmerde celui qui est désormais installé à la barre d’un FC Nantes en quête d’un deuxième succès de suite à l’extérieur en championnat. «» , ose-t-il en apéritif, avant de voir ses hommes se battre face au contexte. Au rayon des occasions, toujours la tristesse car hormis une volée de Nordin sauvée par Lafont en ouverture, on a surtout d’abord vu 22 types incapables de se toucher et deux entraîneurs mutiques. Et, miracle : à la 23minute, après un centre d’Appiah et une mauvaise relance d’Honorat, Mehdi Abeid surgit et fracasse les filets de Ruffier (0-1, 23). De quoi piquer les Verts ? Pas le moins du monde, la bande de Puel ne réussissant pas à injecter le moindre rythme et n’opposant aucun pressing aux Canaris. Triste, on disait. Laissés libres, les Nantais, solides défensivement, continuent de se balader entre les lignes stéphanoises et, à la demi-heure de jeu, Moses Simon est tout près de doubler la mise. Il n’en est rien et à la pause, entre les passes ratées de Boudebouz, les déviations douteuses de Khazri et l’ensemble approximatif, c’est la Ligue 1 qui perd.Au retour des vestiaires, deux nouvelles patates envoyées dans les tronches : Boudebouz et Wagué sortent sur blessure. Et un nouveau coup de marteau posé sur le crâne des Verts : trois minutes après l'entracte, Simon fait danser Moukoudi et trouve Blas en retrait, qui n'a plus qu'à croiser sa frappe dans le petit filet de Ruffier (0-2, 48). Bras croisés dans sa zone technique, Claude Puel a les yeux noirs et la tête basse. Ses joueurs, eux, n'avancent toujours pas et laissent le FC Nantes gérer tranquillement son avance. À l'heure de jeu, Palencia découpe Blas en pleine course, signe que les Verts tiennent désormais sur une drôle de corde, fragile et fine, qu'une frappe non cadrée de Khazri ne peut solidifier. En confiance, Gourcuff lance sa recrue Renaud Emond, dont la première déviation trouve le pied gauche de Blas et débouche sur un missile proche de finir en 0-3. Finalement, rien ne bougera durant la fin de match, même si Saint-Étienne boucle mieux la rencontre. En vain : les Canaris grimpent provisoirement sur la quatrième branche de Ligue 1. Les Verts, eux, s'enfoncent.