À Plymouth, ils confondent la file pour se faire vacciner avec celle pour la campagne d'abonnements

Ah, la vie d'un stade en 2021.Le saviez-vous ? Le Plymouth Argyle FC a été entraîné pendant presque trois ans par le légendaire gardien de but Peter Shilton, entre 1992 et 1995. La seule information importante de ce club de D3 anglaise qui a connu un petit coup de projecteur ce lundi. Le Plymouth Herald rapporte en effet que de nombreux habitants souhaitant se faire vacciner au stade du club se sont accidentellement retrouvés dans une queue amenant à une issue différente : celle pour l’achat des abonnements pour la saison 2021-2022 du club à la billetterie du stade.La cause de ce désagrément ? Le Home Park, l’antre d’environ 16 000 places des, accueille un centre de vaccination depuis le mois de janvier pour permettre aux habitants de la ville du comté de Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre, de se faire vacciner contre la Covid-19. Mais dans le même temps, le club a officiellement ouvert sa campagne d’abonnements à la billetterie du stade ce lundi matin.Et certains habitants qui n'ont pas grand-chose à faire du football se sont retrouvés au milieu des supporters de l’équipe de League One sans s’en rendre compte, avant de se retrouver nez à nez avec la billetterie plutôt qu’une seringue et un petit flacon., a expliqué un habitant piégé.Un vaccin = un abonnement à prix réduit, ça pourrait faire une bonne campagne, non ?