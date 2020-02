A Nantes, un club amateur pourrait disparaître à cause d’un complexe de rugby

CA

De l'orage dans l'air, même chez les amateurs.L'AS Preux, situé à Nantes, a plus qu'une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce club amateur fondé en 1983 et qui compte plus de 200 adhérents, est en effet menacé de disparaître au profit d'une équipe de rugby.Tout commence en 2014, lorsque le maire actuel de Saint-Herblain lance une promesse de campagne, la réhabilitation du site du Vigneau, là où joue justement l'AS Preux. Sauf qu'entre temps, d'après la présidente du club Séverine Pétard, la mairie la contacte pour se déplacer désormais à Val de Chézine, une commune qui se situe à trois kilomètres de ses bases. Le but est de partager les infrastructures avec le club de rugby local, le Rugby-Saint-Herblain. Refus catégorique de la part de la présidente, qui invoque un mal être de la part des joueurs : «» , assure t-elle à 20 Minutes Après que des joueurs de l'équipe senior aient testé le service de navettes mises en place par la mairie, le « non » reste catégorique. «» , peste Séverine Pétard au site Actufoot Je te tiens, tu me tiens par la barbichette...