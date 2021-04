À Marseille, la saison de la chasse aux infos sur le prince saoudien est ouverte

« Il leur faudrait un milliardaire qui dépense sans compter, sans réfléchir, sans regarder ! Le Saoudien d’aujourd’hui, c’est l’oncle d’Amérique du siècle dernier, c’est l’histoire providentielle. »

« J’échangeais avec des gens et à côté je guettais les transactions financières, je lisais les médias saoudiens, je traînais sur societe.com, je demandais à des contacts, des gens proches du club... »

Des lives sur Twitter, Sarko et Macron

« Il y en a un, il adore se fendre de longs textes. Il écrit que ceux qui croient à la vente sont "des résistants" et que les autres vendent du beurre aux Allemands, en gros. »

Fausses rumeurs et faux comptes

« J’ai l’impression qu’agiter l’Arabie saoudite à chaque crise, ça permet de dire : "Vous préférez quoi alors, McCourt et Eyraud ou l’Arabie saoudite et ses millions ?" Logiquement, tous les supporters deviennent pro-Arabie. »

Accident de jet ski

Par Hélène Coutard





À Marseille, tout cela fait bien rire. Il y a les « insiders » persuadés d’avoir raison, qui comptent les jours jusqu’à l’officialisation tant attendue, et les autres, qui ricanent parfois, raisonnent souvent et, de temps en temps, se mettent à douter. Les démentis sont passés, repassés, et rien n’a changé. Tout cela a un goût de déjà-vu., se souvient Romain Canuti, journaliste au. À l’époque, les dirigeants Vincent Labrune, Philippe Pérez et leurs prédécesseurs Jean-Claude Dassier et Pape Diouf sont placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur des transferts de joueurs.Cette réaction est l’explosion de la bombe à retardement que fut le rachat du PSG par le Qatar en 2011."C’est bon, on peut encore rivaliser."Pour le journaliste, c’est encore la même chose qui se passe au printemps 2020 : sans réussite, la frustration grandit, et cette vieille rengaine venue du Golfe finit par en devenir le symbole. C’est aussi l’avis d'Emmanuel Barranguet, journaliste à l’AFP. Que tout cela ramène aux années où il officiait à Rome :À moins que ?Mais Barranguet ne croit pas que l’OM ait encore trouvé son homme.Sur le #VenteOM, c’est une autre histoire. Les comptes anonymes pullulent et ont tous. Le flux est tellement important que, aux côtés des threads de théories et de débats, il n’est pas rare de tomber sur quelques dealers. C’est sur Twitter qu’Antara a commencéCertains vont encore plus loin : ils cherchent les documents comptables d’entreprises pouvant être liées à la vente, établissent des liens entre des membres de conseils d’administration, et parfois suivent des avions censés transporter Al Walid ou son équipe.: "Hmmm, c’est sûr, il nous dit quelque chose sur la vente-là, Thibaud.", s’exclame Julius*, 35 ans, supporter et pourtant pas convaincu.Il l’admet, s’il ne croit pas un mot de ce qui se dit sur le fil Twitter, il s’y rend tous les jours. Depuis un an, il a tout suivi : les lives pendant le premier confinement, la publication de l’article italien nommant pour la première fois Al Walid, et surtout les hauts et les bas du printemps dernier.: "On me glisse à l’oreille le 30 juin", "Mon petit doigt me dit 15 août"Pendant un temps, les, supporters ou simples curieux, se sont penchés sur le cas du président Macron. Après tout, si Nicolas Sarkozy avait pu, en 2011, faciliter les discussions entre le PSG et les Qataris, pourquoi Emmanuel Macron, supporter de l’OM, ne pourrait-il pas y mettre un peu du sien ?: "Ah bah voilà c’est pour ça que la vente est retardée" » , se souvient Julius. Contacté par nos soins, l’Élysée a déclaré qu’aucune annonce formelle n’avait jamais été faite sur une visite présidentielle à Riyad, bien qu’il existeParfois, il arrive à Julius de perdre patience. Comme cette fois où, contacté en DM par un énièmequi lui demande s’il a, le jeune homme s’est laissé aller à une petite expérience.: "Ouais mec, c’est vendu, c’est bon, c’est signé, le président ça va être Vincent Lagaf, ils vont l’annoncer bientôt."Logiquement, le réseau est parsemé de fausses rumeurs et de comptes qui, à la recherche de gloire ou par ignorance, les répandent vitesse grand V., note Julius,"des résistants": "On a fait des copies d’écran, on s’en souviendra des collabos !"Antara admet que lui aussi s’est parfois laissé dépasser.Pas assez rapidement, cependant, pour éviter quelques désagréments, dans la vraie vie.L’une des théories qui a agité le #VenteOM est tirée d’une histoire vraie – comme toutes les bonnes théories. Au détour d’une rediffusion d’un vieil épisode d’, les supporters marseillais ont découvert qu’Al Walid avait un attachement particulier à la ville de Marseille. En effet, son fils Khaled, aujourd’hui 42 ans, a eu un grave accident de jet ski alors qu’il était en vacances sur la Côte d’Azur à 14 ans. Transporté d’urgence à l’hôpital de la Timone, le jeune homme a été opéré par les neurochirurgiens marseillais qui lui ont évité la paralysie. Pour les supporters, aucun doute : c’est pour remercier son karma qu’Al Walid veut désormais investir dans la région. Et même plus : ce serait Khaled – qui, lui, aime le foot - qui serait en charge des négociations, peut-être pour s’impliquer dans la gestion du club par la suite ? Cela fait rire Romain Canuti. Lui, des théories, il n’en a qu’une."Vous préférez quoi alors, McCourt et Eyraud ou l’Arabie saoudite et ses millions ?""Regardez, à Marseille ils vous adorent, ça vous dit pas un petit investissement ?"Des Saoudiens propriétaires de club européens, Canuti rappelle qu’il y en a déjà - Sheffield, Châteauroux -Antara, lui, ne traîne plus sur Twitter. En tout cas, pas officiellement. Il y a quelque temps, il a été banni du réseau social.Il ignore pourquoi. Mais a sa petite théorie.