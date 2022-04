Ødegaard à la joie

Transféré au Real Madrid alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, Martin Ødegaard a bien failli rejoindre la catégorie des espoirs déchus. Après un parcours plus compliqué que prévu et grâce à d'autres qualités que sa technique, le Norvégien fait désormais le bonheur d'Arsenal qu'il compte bien ramener en Ligue des champions l'année prochaine.

So loanely

« Martin est très professionnel, il ne dira jamais qu'il n'était pas heureux de sa situation. Il tentera toujours de faire de son mieux sans jamais se plaindre. »

Ødegaard le cap

« Ce qu'il fait à Arsenal, il le faisait déjà en Norvège quand il avait 16 ans. Il joue sans crainte comme s'il était là depuis des années. Sauf que maintenant, il est plus complet et plus expérimenté. »

« Un gars qui rend meilleurs ceux qui sont autour de lui »

Par Florian Porta

Tous propos recueillis par FP.

À quelques journées du dénouement de la saison en cours, les, quatrièmes, pourraient bien s'offrir un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Eux qui n'ont plus entendu résonner la musique de la coupe aux grandes oreilles depuis 2016. Si Mikel Arteta demeure l'architecte de ce renouveau des pensionnaires de l'Emirates Stadium, l'Espagnol dispose désormais d'un solide relais sur le terrain avec Martin Ødegaard. Longtemps catalogué comme le futur crack du football mondial avant de glisser dangereusement vers la page des espoirs éternels, le Norvégien enchaîne sa deuxième saison à Londres et semble enfin justifier toutes les attentes placées en lui. Pourtant le chemin aura été beaucoup plus tortueux que prévu pour le natif de Drammen.Sipour les, aussi talentueux soit-il, Martin Ødegaard a pourtant dû faire preuve de patience. Après avoir rejoint le Real Madrid à tout juste seize ans en janvier 2015, en provenance de Strømsgodset, le Scandinave découvre la Liga quatre mois plus tard.Ce qu'il ignore sans doute à ce moment-là, c'est qu'il devra patienter plus de quatre ans pour pouvoir à nouveau fouler les pelouses espagnoles. Entre-temps, il est cantonné pendant deux ans à la Castilla, la réserve de la, avant d'être expédié en prêt ensuite. Dix-huit mois à Heerenveen, douze à Arnhem et encore douze de plus à la Real Sociedad. Problème,, raconte Leif Gunnar Smerud, son coach chez les U21 norvégiens.Hormis son passage au SC Heerenveen, le jeune Martin parvient tout de même à se faire remarquer aux Pays-Bas et lors de son retour en Espagne dans des conditions pas forcément idéales pour progresser selon le technicien de 45 ans :Une mission plutôt ardue quand on change de club chaque année.Durant cette même période, le Norvégien se voit également rétrograder en sélection. D'abord appelé avec les seniors en 2014, Ødegaard retrouve ensuite les Espoirs entre mai 2016 et novembre 2017. Un nouveau coup dur pour le jeune prodige qui ne fait pourtant pas d'état d'âme, de même que pour sa carrière en club, comme le confirme celui qui est toujours à la tête des U21 :Même son de cloche du côté d'Haitam Aleesami, son coéquipier en sélection :Celui qui évolue aujourd'hui à l'Apollon Limassol précise ensuite que ces prêts l'ont sans doute aider à se construire :Grâce à sa patience et à sa maturité, le jeune Norvégien a su faire de ces périodes difficiles une force pour la suite.Son dernier prêt va même lui permettre de reprendre le fil de sa carrière. Débarqué du côté d'Arsenal, à l'été 2020, Ødegaard va enfin trouver ce qu'il lui manquait., confie Smerud en se rappelant de l'époque où il l'avait sous ses ordres.Un côté qu'il va pouvoir développer en Angleterre. Plutôt satisfaits de ses performances, les dirigeants londoniens le font signer définitivement un an plus tard contre 35 millions d'euros, une somme qui pourrait apparaître prochainement comme dérisoire compte tenu des performances du fils de l'ancien footballeur pro Hans Erik Ødegaard. Pour la première fois depuis 2017, le Norvégien va enchaîner deux saisons consécutives dans la même équipe.Un véritable luxe pour celui qui ne tardera pas à justifier l'investissement réalisé par les, ce qui ne surprend pas le coach des Espoirs norvégiens :Aleesami, qui l'a côtoyé pour la première fois en novembre 2015, va lui aussi dans ce sens :En plus de qualités techniques indéniables, le numéro 8 peut aussi compter sur un entourage solide., se rappelle l'entraîneur. Autant d'éléments non négligeables qui lui ont permis de ne pas baisser les bras.D'autant plus que ces temps plus troubles semblent désormais associés au passé. Alors que l'habituel capitaine, Alexandre Lacazette, squatte le banc depuis trois matchs, Ødegaard s'affiche lui fièrement avec le brassard solidement fixé à son bras gauche., reconnaît son coéquipier en sélection.Son ancien coach complète :Des qualités qui ont poussé Mikel Arteta à placer le Norvégien au cœur de cet Arsenal nouveau. Une évolution qui permet à Ødegaard d'enfin pouvoir prouver sa véritable valeur, lui qui avait sans doute, en bien comme en mal, été un peu trop vite jugé à ses débuts., rappelle Smerud.De quoi justifier pleinement les nouvelles responsabilités que lui confie son coach. Bien accompagné par Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, Ødegaard emmène dans son sillage desplutôt séduisants ces derniers mois et plus que jamais dans la course au top 4. Après tout, quelle occasion plus belle que celle de retrouver la Ligue des champions pour prouver que cette fois, la carrière du Norvégien est définitivement lancée ?