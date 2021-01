À 28 ans, Will Still devient le plus jeune coach de l'histoire de la D1 belge

TB

Will Smith en Belgique ? Ah non, erreur de lecture.Will Still ne risque pas de passer inaperçu. Au-delà de son nom, c’est surtout son âge qui interpelle. À 28 ans, il vient d’être nommé entraîneur principal de Beerschot, 10de Pro League, et devient ainsi le plus jeune tacticien de l’histoire de la compétition. Le jeune coach était jusqu’alors le second d’Herman Losada, qui a quitté le banc despour rejoindre celui de DC United en MLS. Il aurait d’ailleurs pu continuer à marcher dans les pas de son aîné, toujours en tant qu’adjoint, mais Still a préféré tenter sa chance en solo et continuer l’aventure avec Beerschot, auteur d'un joli début de saison.Malgré son âge, ce Belge d’origine anglaise a déjà coaché chez les pros. Il y a deux ans, il avait pris les reines de Lierse, en deuxième division, avec réussite.Prends ça, Julian Nagelsmann.