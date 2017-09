Valenciennes renversant, Lens et Auxerre encore vivants

Soirée de gala en Ligue 2 : des buts sur tous les terrains, une tête qui gagne, une traîne qui gagne, Valenciennes qui renverse une montagne et l'éternel Youssouf Hadji qui tombe le chapeau. Total régal.

L'analyse définitive de la journée : il n'y a pas qu'un club à Paris. En Corse, si.

La polémique du four à pizza : la défense sochalienne doit-elle être envoyée directement en National ?

Vous avez raté

La question bête de la soirée : Jessi Pi a-t-il le nom le plus court, ou le plus long ?

L'image de la soirée

L'homme de la soirée : Lebo Mothiba

Les charts

Le top 3 :

J’adore me fixer des objectifs, je suis un compétiteur, et ambitieux...Là par exemple, j’essaie de ne manger qu’un seul M&M’s de la journée — P•B (@PBouby) 27 septembre 2017

Le flop 3 :

Ils l'ont dit

La stat inutile : 0

Cinq victoires et un nul, ça aide à monter au classement. Ça, et la décision de M. Stinat de refuser aux Nîmois le but de Renaud Ripart , dans les arrêts de jeu, pour une position de hors-jeu peu évidente à voir. Résultat, le PFC postule pour proposer un vrai derby de la capitale dès la saison prochaine. Derby qu'Ajaccio pourrait bien ne plus connaître. Car l' ACA est en feu, avec une troisième victoire de rang et surtout une place de dauphin provisoire. Pendant ce temps, le Gaz' se brûle à Lens et se retrouve à une triste seizième place.Après les quinze buts encaissés sur ses trois derniers matchs à domicile, Sochaux a cette fois craqué à Auxerre , 17attaque de Ligue 2. Pour le prochain match à Bonal, où les places seront gratuites suite à ces résultats compliqués, il va falloir prévoir le parapluie.Mais alors, vraiment pas du tout. En même temps, le neuvième qui reçoit le quatorzième, ça ne fait pas forcément rêver. Mais il y avait la semaine folle de VA, avec un Hadžibegić viré, mais là, puis confirmé, mais finalement viré. Il y avait donc la première en entraîneur principal sur un banc de Nicolas Rabuel ... et un premier but encaissé dès la deuxième minute. Puis un deuxième, puis un troisième, tous sur corner. À la mi-temps, ça fait 3-1 pour Orléans . Et au coup de sifflet final ? 3-4 pour Valenciennes . Parce que Lebo Mothiba et son triplé sont passés par là. Peut-être aussi parce que Nicolas Rabuel a du José Mourinho en lui, qui sait.À défaut de réponse définitive, on peut affirmer qu'il a marqué le plus beau but de la soirée. Déviation de Diallo, frappe sans contrôle, c'est cadeau :NO FAKEPremier triplé en carrière pour Lebo Mothiba, 21 ans, prêté par le LOSC à Valenciennes. Et un triplé qui pèse pour le match le plus fou de la soirée, par un mec qui n'avait pas trois ans lorsque Youssouf Hadji a commencé avec Nancy. Le beau Mothiba.le Benjamin Button nancéien, 37 ans, se porte très bien et vous en remercie. Triplé pour lui, qui porte son total à neuf buts sur les quinze dernières réalisations du chardon. Le lion avait les crocs, ce soir.une course d'élan sereine, le regard posé sur Steeve Elana. Un léger temps de pause, un contre-pied parfait, et une énorme épine retirée des pieds des Lensois. Avec, en prime, le clapping de fin pour le numéro 9.pour lui, c'est un doublé : une passe décisive, sur corner, et un but, sur corner. Tout ça pour rien. Il y a un paquet de M&M's à l'espérance de vie très courte, du côté d'Orléans.se faire maltraiter par Nancy ? Insupportable pour Cheik Traoré, qui envoie un pied haut façon Shaolin Soccer dans le crâne de Yahia (37). Si le geste est involontaire, le carton de M. Petit, lui, est rouge direct.ou peut-être est-ce Alhadhur qui lui manquait ? Cinq minutes avant le rouge de Cheik, Chaker est renvoyé sur le banc par Jean-Luc Vasseur, qui lui préfère Fofana. À la dure comme Alhadhur.qui, pendant que son club est en galère, trouve plus important de réclamer des survêtements assortis pour l'ensemble des entraineurs du club. Chacun ses priorités, après tout. Jean-Marc Ettori , président de Tours , avant la défaite contre Brest : «» Avec neuf points de retard sur le premier non-relégable, il ne va pas falloir procrastiner. Eric Sikora , entraîneur de Lens : «» Sauf à Jocelyn Blanchard , ancien directeur sportif et nouveau chômeur.Pour la première sur un banc en tant qu'entraîneur, on retiendra de Nicolas Rabuel une remontado (remontada, en ch'ti), mais aussi un premier but encaissé alors que son équipe n'avait pas encore touché le ballon. Et l'accueil, alors ?