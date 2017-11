Traoré du chemin

Plutôt convaincant depuis le début de la saison et son arrivée à Lyon, Bertrand Traoré s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. Et poursuit sa progression à coup de sueur et de pleurs. De quoi faire peur au rival stéphanois, qu’il rencontre pour la première fois.

[ VIDEO BUT] Ligue Europa But tout en émotions pour Bertrand Traoré, qui sort en larmes !#OLEVE https://t.co/wmJyYyGwPr — beIN Sports (@beinsports_FR) 2 novembre 2017

Invisible à Chelsea, énorme avec son pays

Émotif, mais calme

Par Florian Cadu

Le filet a doucement tremblé. Les joues étaient déjà mouillées. Lorsque le ballon a dépassé la ligne lors de la large victoire des siens contre Everton en Ligue Europa (3-0), Bertrand Traoré n’a pas pensé à lui. Ni même aux faibles conséquences de son but. Non, il a simplement songé à son oncle, disparu un peu plus tôt, et lui a dédié son action. Les larmes ont continué à couler jusqu’à ce qu’il soit remplacé avec le sentiment du devoir accompli. Que ce soit sur le plan professionnel comme sur celui de sa vie privée, il venait de faire le boulot., a par la suite réagi Bruno Génésio à l'AFP.» Voilà donc une nouvelle marque de confiance du coach français pour la recrue arrivée cet été à Lyon et qui a évolué avant-centre en C3. Normal : le technicien, pas fou, a bien compris que Traoré s’était déjà adapté à son nouvel environnement et pouvait offrir beaucoup à son équipe. Il n’est pas le premier., témoigne par exemple Gernot Rohr , son ancien sélectionneur absolument pas étonné de la bonne intégration du bonhomme.» Avec cinq buts en quatorze titularisations toutes compétitions confondues, l’international n’affiche peut-être pas des statistiques « extraordinaires » , mais sa présence offensive et ses provocations constantes en font un élément quasi indiscutable du schéma rhodanien (malgré une petite période de moins bien en septembre).Excellent dynamiteur dans son couloir droit, le Gone perturbe bon nombre d’adversaires dans l’Hexagone. Une surprise pour Édouard Duplan, milieu de l’ADO Den Haag qui a croisé Traoré la saison dernière sur les pelouses hollandaises : «S’il justifie petit à petit le prix de son transfert (environ dix millions d’euros) par ses performances sur le terrain, Traoré charme également son monde par son caractère. «» , apprécie Rohr. De quoi lui jouer des tours ? «, répond l’Allemand.» D’autant que, selon Duplan, la pression ne lui fait pas peur et que l’émotivité ne l’affaiblit pas, contrairement à ce que ses pleurs en pleine rencontre peuvent laisser supposer : «» Des arguments qui font dire que le meilleur reste à venir. «, conclut Rohr.» La preuve ce soir lors de son premier derby ?