Tirage vraiment clément pour l'OM et l'OL ?

À peine qualifiées jeudi soir, les équipes encore en course en Ligue Europa connaissent déjà leurs futurs adversaires. Marseille et surtout Lyon s’en sortent plutôt bien avec respectivement Bilbao et le CSKA Moscou, tandis que Milan et Arsenal se retrouvent pour le sommet de ces huitièmes de finale.