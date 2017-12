Paris ronronne mais griffe les Dogues

Contre un Paris Saint-Germain désireux de stopper sa spirale négative, Lille y a presque cru. Presque.

Di María allume le petit feu

Lille aux enfants

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Areola – Berchiche, Kimpembe, Marquinhos, Dani Alves – Rabiot (Lo Celso, 45e), Verratti, Pastore (Nkunku, 85e) – Di María (Draxler, 69e), Mbappé, Cavani. Entraîneur : Unai Emery.



Lille OSC (4-3-3) : Maignan – Ié, Soumaoro, Alonso Mujica, Malcuit – Thiago Maia (Soumaré, 85e), Thiago Mendes (Luiz Araujo, 73e), Amadou – Benzia, Pepe (El-Ghazi, 76e), Ponce. Entraîneur : Joao Sacramento.

Il ne reste que cinq minutes dans le temps réglementaire. Cinq minutes pour offrir une ovation méritée à Javier Pastore pour sa prestation aboutie, doit alors se dire Unai Emery . Le souci, c'est que l'entraîneur parsien n'avait sans doute pas prévu le but d' Anwar El Ghazi d'une puissante frappe croisée (86). Un but qui relance le suspense d'un match que le PSG a semblé maîtriser, mais où il se sera fait des frayeurs jusqu'au bout.Quand une star n’est pas dans une forme olympique, il faut lui donner du temps pour souffler, même si celle-ci pèse 222 millions d’euros. Neymar absent du onze d’Emery, le coach aux cheveux gominés a compris qu’il valait mieux laisser au repos son précieux Brésilien suite à la déroute munichoise. Fatigué, c’est aussi le mot que l’on pourrait attribuer à son compatriote Dani Alves , pourtant titulaire au Parc ce soir devant les yeux d’un Thomas Meunier qui s’enfonce sur le banc. Certains éléments doivent profiter de leur temps de jeu supplémentaire, mais devant une formation lilloise qui n’est pas venue pour subir, en témoigne son dispositif tactique en 4-3-3, le PSG passe une première mi-temps bien morose.Malgré deux alertes venues de la droite sur des centres, Angél Di María n’est pas assez prompt et Alves pas assez précis. Tout cela se termine dans les nuages, comme cette reprise bien tentée d’ Adrien Rabiot aux vingt-cinq mètres. Même Edinson Cavani , auteur d’un tir non-cadré, peine à régler la mire. Sur sa dynamique positive de Munich, c’est finalement Kylian Mbappé qui, lancé par Marco Verratti , dépose un centre sur la tête d’Angél Di María, dont la reprise victorieuse fait cracher un «» de Johnny Hallyday dans la sono du stade (29). Et tant pis si le corps arbitral n’a pas vu le hors-jeu initial de Kyky...Au retour des vestiaires, Emery se décide à un changement avec le rafraîchissant Lo Celso en lieu et place de Rabiot. En compagnie de Cavani, Di María et Javier Pastore , la furia offensive sud-américaine se met à fonctionner à pleine régime. Conséquence : un mouvement d’école ponctué parPastore sous la barre de Maignan offre le break à Paris (48). Pour assurer ses arrières, le PSG peut compter sur une charnière Marquinhos -Kimpembe qui ne laisse aucun Dogue sortir de la niche.Volontaire mais trop naïve, la jeunesse du LOSC souffre pour conserver le ballon et ne profite pas des rares erreurs adverses., le PSG exploite à fond les moindres décalages : Verratti sert Mbappé, dont la frappe est déviée par Maignan sur son poteau. Le temps passe, l'atmosphère se glace et la nuit est déjà tombée quand El Ghazi met un coup de froid sur le Parc à quatre minutes de la fin (86). Le Losc y croit, pousse et obtient un corner de la dernière chance dans le temps additionnel. Maignan monte pour tenter de planter son club formateur, le cuir est repoussé par la défense parisienne et Lille se fait prendre en contre par Mbappé qui tue le suspense d'une accélération folle (90+2). Le PSG est champion d'automne et pourra passer l'hiver au chaud.