Lucho veut revenir gratuitement à Porto

Un come back dans le club de son coeur?En fin de contrat au Brésil à l’ Atlético Paranaense, Lucho Gonzalez aimerait revenir jouer en Europe mais pas n’importe où : à Porto. Au cours de ses six saisons passées chez les, l’Argentin a développé une relation particulière avec le club et les supporters. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui lui ont donné le surnom d’ «» .À bientôt trente-six ans, le milieu de terrain aimerait donc reporter le maillot des ses débuts en Europe. «» , a-t-il confié à O Jogo.Même pas un mot sur la pelouse du Vélodrome ?