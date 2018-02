Les notes de Rennes

Grâce à un bloc défensif bien regroupé et à un Wahbi Khazri bien inspiré, Rennes frappe un grand coup en s'imposant à Lyon.

Vidéo

Khazri (7,5) : Rarement un mec qui joue sans dent et avec la tête rentrée entre ses épaules n'a eu autant la classe. Il y a Wahbi Khazri, et Mamadou Niang. C'est tout. Remplacé par Amalfitano dans le temps additionnel, histoire de lui offrir sa première victoire sous le maillot rennais. En dix-huit matchs. Sans blague.

Un mec pas forcément fin, pas forcément précis lorsqu'il faut capter les ballons, mais un mec puissant et solide qui peut effrayer ceux qui ne le connaissent pas. Tom áš l'Ouzbek.» . Voici ce que Bertrand Traoré, Maxwel Cornet et Memphis Depay avaient envie de chanter, après avoir permuté puis buté tour à tour sur le latéral rennais.Principal fait d'armes ? Sa capacité à balayer Nabil Fekir en pleine surface et à ne pas se faire sanctionner. Plus grosse intervention défensive du match.Un visage fermé, des duels virils à l'épaule, et des grandes sacoches dans les airs pour dégager. Un style efficace et entêtant qui pourrait faire un tube. «» .Un râteau petit pont tout mignon sur Maxwel Cornet, des duels gagnés, des centres appliqués et des courses incessantes. Les bons comptes font les bons Rami.Peu de voyelles dans son nom, peu de déchets dans son jeu. Vivement qu'il commence à prendre soin de son corps.Un peu en difficulté et pas trop concerné par la bataille du milieu de terrain, il a quand même pu y aller de son petit but. Le petit con qui vient juste mettre le dernier coup de pied dans une bagarre générale de la cour de récréation. Malin.Ça va très vite, mais c'est un peu répétitif toux ces allers-retours sans surprise. Presque aussi chiant que de passer une heure et demie devant de la Formule 1, finalement. Remplacé pardans le temps additionnel, pour la forme.Une vraie tête de mule qui court partout, n'est jamais fatiguée, et ne lâche jamais l'affaire. Benjamin bourricot.Le meilleur moyen de contraception possible pour tuer dans l'œuf les premières relances de la défense lyonnaise. Diaphragme Sakho. Remplacé paren fin de match, pour consolider le mur.