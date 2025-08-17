Newcastle casse encore sa tirelire pour chiper Jacob Ramsey à Villa

Des ailes qui battent toujours plus vite.

Après avoir déjà fait sauter la banque pour Anthony Elanga, Newcastle s’est offert l’ailier gauche d’Aston Villa Jacob Ramsey contre un chèque estimé à 45 millions d’euros. Formé chez les Villans, le jeune joueur de 24 ans a brillé sous les ordres d’Unai Emery la saison passée, titulaire notamment en quart de finale de Ligue des champions face au PSG. Les Magpies ont annoncé qu’il avait paraphé un contrat « longue durée » dans le nord du Royaume.

Jacob Ramsey is a Mag! 🙌 pic.twitter.com/67pTuZXrLm — Newcastle United (@NUFC) August 17, 2025

« Quand vous venez à St James’ Park, l’objectif en tant qu’équipe visiteuse est souvent de faire taire les supporters. Je n’ai pas passé de moments très agréables ici jusqu’à présent. Ça va changer », a-t-il assuré dans la vidéo d’annonce publiée par son nouveau club sur les réseaux sociaux.

Attendre d’avoir affronté sa future victime pour lui piquer un joueur, très malin.