S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Newcastle casse encore sa tirelire pour chiper Jacob Ramsey à Villa

TB
Newcastle casse encore sa tirelire pour chiper Jacob Ramsey à Villa

Des ailes qui battent toujours plus vite.

Après avoir déjà fait sauter la banque pour Anthony Elanga, Newcastle s’est offert l’ailier gauche d’Aston Villa Jacob Ramsey contre un chèque estimé à 45 millions d’euros. Formé chez les Villans, le jeune joueur de 24 ans a brillé sous les ordres d’Unai Emery la saison passée, titulaire notamment en quart de finale de Ligue des champions face au PSG. Les Magpies ont annoncé qu’il avait paraphé un contrat « longue durée » dans le nord du Royaume.

« Quand vous venez à St James’ Park, l’objectif en tant qu’équipe visiteuse est souvent de faire taire les supporters. Je n’ai pas passé de moments très agréables ici jusqu’à présent. Ça va changer », a-t-il assuré dans la vidéo d’annonce publiée par son nouveau club sur les réseaux sociaux.

Attendre d’avoir affronté sa future victime pour lui piquer un joueur, très malin.

TB

Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine