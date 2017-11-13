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  4. // Liverpool-Spartak Moscou

La médecin du Spartak Moscou prive ses joueurs de sexe

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Le staff du Spartak Moscou croit encore à la qualification pour les huitièmes de Ligue des Champions ce mercredi soir, à quelques heures d'affronter Liverpool à Anfield.

L'une des médecins du club, Victoria Gameeva, a conseillé à ses joueurs d'éviter toutes relations sexuelles avant la rencontre contre le club anglais. Dans une interview à la presse russe, elle explique pourquoi les Moscovites doivent suivre ce conseil à la lettre. « D'un point de vue médical, le sexe stimule la capacité de travail uniquement chez les femmes, a confié Victoria. Dans les arts martiaux, ça arrive qu'une athlète féminine puisse se battre juste cinq ou dix minutes après avoir eu une relation sexuelle et que ses résultats soient meilleurs. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Les hommes devraient éviter le sexe deux ou trois jours avant le match. »

Et comme ils jouent tous les trois jours… Bon.

Часто патология сердечно-сосудистой системы носит скрытый характер. В связи с этим необходима ранняя диагностика. . УЗИ сердца, или ЭхоКГ ЭХО-КГ нужно проводить при: - наличии шумов и болей в сердце; - нарушении сердечного ритма восстановительный период после операций на сердце или инфаркта; - наследственных заболеваний ССС; - занятиях спортом; - усиленном сердцебиении, « замирании » сердца и нарушении сердечного ритма (в том числе при употреблении алкоголя); - одышке, кашля, боли в груди и верхней части живота, увеличении размеров печени; - частых головных боли, головокружение, потеря сознания; - отеках, бледном кожном покрове, холодных конечностях, повышенном артериальном давлением; - повышенной температуре тела, не связанной с другими заболеваниями, которая сопровождается сердцебиением и одышкой. . УЗИ – процедура безопасная, не имеет противопоказаний, поэтому ее назначают даже детям и беременным. . УЗИ позволяет: - оценить работу сердечной мышцы, состояния четырех камер сердца и клапанов; - размеры сердечных полостей и величину давления на них; - толщину стенок сердца, скорость кровотока. . Не нужно заранее готовиться: сидеть на диете и соблюдать особый питьевой режим. . Процедура эхо-КГ совершенно безболезненна для пациента и длится порядка 20-30 минут. Осмотр проводится в положении лежа на спине (понадобится раздеться до пояса) с помощью высококачественного ультразвукового оборудования. На тело пациента в области груди помещаются специальные датчики, которые позволяют получать изображения сердца, сердечных сосудов и кровотока. Для передачи импульса используется специальный гель, который наносится на грудную клетку. Ощущения при этом такие же, как при проведении любого другого ультразвукового исследования. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #spartak #fcsm

Une publication partagée par OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) le

AG
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