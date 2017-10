Gervais, une page se tourne

Ce week-end, le Racing Club de Lens a annoncé la nomination d'Eric Roy comme directeur sportif. Avant de compléter l'information d'une mention très discrète au retrait de Gervais Martel comme président. S'il reste au club, l'historique patron du Racing a visiblement décidé de passer la main. Deux anciens de la maison dressent son bilan.

1

« Au début, on était obligés de faire du porte-à-porte pour les sponsors »

Mammadov, une nécessité vitale

« Il aurait aimé laisser le club en Ligue des champions »

Par Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Le départ de Gervais Martel a forcément interpellé cet ancien du Racing Club de Lens qui a choisi de faire profil bas. Pour Jean-Guy Wallemme, plus enclin à répondre, c'est la même incrédulité. «» Quoi qu'il en soit, l'ancien joueur emblématique des Sang et Or reste admiratif, malgré la fin de parcours difficile du président lensois. «(Jean Bondoux de 1979 à 1986 et Jean Honvault de 1986 à 1988, ndlr)» Une montée en Ligue 1, plusieurs qualifications européennes, puis un titre de champion de France en 1998.À l'époque, Franck Queudrue n'était pas encore passé pro, mais cela ne l'empêche pas d'ouvrir l'album de souvenirs. «(une Coupe de la Ligue, ndlr)» Une époque où Gervais Martel est omniprésent, «» , situe Queudrue. Notamment avec l'homme du titre, Daniel Leclercq , qui accepte le boss dans le vestiaire, «"Président, quelque chose à ajouter ?"Pour Wallemme, la réussite de Martel, c'est d'avoir su défendre les valeurs du club et de la ville, et dans de nombreux cas, «» Le palmarès du Racing, le succès de la Gaillette, et les affluences conséquentes de Bollaert sont autant de trophées pour la présidence Martel, «» , se souvient Jean-Guy Wallemme. Pour Queudrue, qui a ensuite monnayé ses talents en Premier League anglaise, si Lens a connu de grandes heures, «Problème pour le président historique, une large partie du public aurait tendance à retenir les grandes difficultés des dix dernières années, initiées par le recrutement de Guy Roux à l'été 2007. Un début de saison catastrophique, le départ précipité de l'ancien bâtisseur de l'AJ Auxerre, puis la relégation. Ou comment foutre en l'air les ambitions de récurrence en Ligue des champions de Martel. «» , souligne Queudrue avec le recul. Mais pour Wallemme, ce mauvais virage n'a pas tenu à grand-chose. «Surtout qu'avec ses allers-retours en Ligue 2, le Racing vit au-dessus de ses moyens jusqu'à l'asphyxie. Ce qui amène Martel à sa seconde «» , probablement la plus spectaculaire, avec la venue d'Hafiz Mammadov comme actionnaire majoritaire. L'Azéri assure un recrutement pour une remontée rapide, se permet de promettre des recrues façon Zlatan Ibrahimović, avant de finalement disparaître dans la nature et laisser le club en grandes difficultés financières.En première ligne, Gervais Martel prend cher, mais Queudrue comme Wallemme prennent sa défense encore aujourd'hui. «, assure Queudrue.» Surtout, en dépit de la dimension grotesque qu'il a fait planer sur l'avenir des Sang et Or, l'homme d'affaires azéri a tout de même permis de sortir le Racing de l'ornière pendant deux saisons, «» , rappelle Wallemme. Pour l'ancien capitaine, Martel a reçu beaucoup de coups dans cette affaire, alors que son insistance à trouver des solutions et faire face est la preuve même de son attachement au Racing. «Aujourd'hui, il n'est plus le président du club de son cœur. Sans que l'on sache s'il l'a vraiment décidé, et s'il est vraiment parti. «, souligne Wallemme, qui attend de voir pour se faire une idée.» Pour Franck Queudrue, le départ de Martel est une page qui se tourne, mais pas forcément une révolution au club, car «L'ancien défenseur estime même que Martel a eu son mot à dire dans l'ensemble du casting : «» Une position partagée par Wallemme, qui souligne que «» Une situation qui a de quoi donner des regrets aux amoureux des Sang et Or comme Queudrue, qui se veut philosophe : «