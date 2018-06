Mercadal : « Matuidi est nécessaire dans cette équipe »

À l’image du but de Pogba qui a franchi la ligne pour quelques millimètres, l’équipe de France a battu l’Australie avec de la réussite (2-1). Fabien Mercadal, l’ancien coach du Paris FC nommé récemment sur le banc du Stade Malherbe Caen, analyse l’entrée en lice laborieuse des Bleus dans ce Mondial. Et il milite pour Matuidi et Rami !

1

« Comme il n’y a pas de projet de jeu très huilé, ce sont les cadres sur le terrain qui peuvent faire la différence. »

Qu’est-ce que vous avez pensé du trio d’attaque Griezmann-Mbappé-Dembélé aligné d’entrée ?

« Griezmann-Mbappé-Dembélé, il faut admettre qu’ils ont le même profil. Ce sont tous les trois des joueurs fuyants, de provocation »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Ça, c’est bien. Après, on sait que les équipes de Deschamps sont pragmatiques, ce n’est jamais très... flambant. Je pense qu’il a cherché à construire sa victoire en faisant rentrer Giroud sur la fin afin d’exploiter la fatigue adverse. C’était pas bête, parce que si Deschamps avait fait débuter Giroud, je suis sûr qu’on ne l’aurait pas trop vu. Moi, je me pose des questions sur l’aspect défensif. Je trouve qu’il n’y a pas assez de joueurs concernés.Mbappé n’est pas axé là-dessus, Dembélé non plus, et après, au milieu, Pogba ne récupère pas beaucoup de ballons. Ça fait beaucoup… Pour l’aspect défensif et le rôle de cadre, Blaise Matuidi est nécessaire dans cette équipe. Sans lui, on sera en difficulté. Là, on a récupéré tous les ballons à hauteur de N’Golo Kanté, alors que Matuidi permet de les récupérer plus haut. La France est plus une équipe de contre, donc c’est important de récupérer le ballon quand l’adversaire attaque.Matuidi, il peut se mettre au service du collectif et être bien plus utile dans la récupération. Aujourd’hui, on a récupéré le ballon seulement par N’Golo Kanté, et ce n’était que l’ Australie - sans leur manquer de respect. Mais quand tu vas jouer d’autres équipes… Pour moi, Matuidi, ça ne se discute pas. Et je mettrais aussi Rami, il est important dans le rôle de cadre. Comme il n’y a pas de projet de jeu très huilé, ce sont les cadres sur le terrain qui peuvent faire la différence en mettant en place des temps forts et des temps faibles.Inquiétant ou rassurant. C’est rassurant de savoir que tu n’as pas besoin de beaucoup d’occasions pour gagner un match. Vraiment, je pense que c’est un problème défensif. L’ Australie , je les ai trouvés mieux organisés, dangereux sur les coups de pied arrêtés, bien plus agressifs, bien plus concernés dans l’aspect défensif. Je trouve que ça fait plusieurs fois que l’équipe de France ne défend pas si bien que ça. Et, c’est en défendant bien que l’on a gagné la Coupe du monde 98…Ils ont cherché à plonger derrière les latéraux adverses, mais c’était un peu stéréotypé. Sur la première période, ils jouaient trop loin les uns des autres, et il faut admettre qu’ils ont le même profil. Ce sont tous les trois des joueurs fuyants, de provocation. Même si je ne suis pas fan de Giroud, il est important car il peut fixer la charnière.N’Golo Kanté, parce qu’il est tout le temps-là, Benjamin Pavard a fait son match sur le côté droit et puis Aaron Mooy , côté australien, il a apporté une touche technique à son équipe.