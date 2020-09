Wolverhampton dispose de Sheffield

Ramsdale - O'Connell (McGoldrick, 71e), Egan, Basham - Stevens, Fleck, Norwood (Berge, 76e), Lundstram, Baldock - Sharp, McBurnie. Entraîneur : Chris Wilder.



Patricio - Saïss, Coady, Boly - Marçal, Moutinho (Vitinha, 85e), Dendoncker, Traoré - Podence (Neves, 76e), Jiménez, Neto (Buur, 69e). Entraîneur : Nuno Espirito Santo.

Trois minutes chrono.Pour rééditer sa belle performance de la saison passée, Wolverhampton avait pour objectif de bien commencer le nouvel exercice de la meilleure des manières. De là à claquer deux buts lors des six premières minutes, il y avait un pas... que lesont aisément franchi ! D'abord grâce à Raúl Jiménez, auteur d'une belle reprise du droit à la suite d'un débordement incisif de Podence sur le côté gauche, puis à Romain Saïss, buteur d'une tête autoritaire quasiment dans la foulée. Il n'en fallait pas plus aux hommes d'Espirito Santo pour gérer tranquillement et sereinement le reste de la mi-temps, que Sheffield United, volontaire, mais imprécis, n'a que peu animée.Au retour des vestiaires, Sheffield United est revenu avec de bien meilleures intentions : beaucoup plus incisifs, lesont malmené despas forcément aidés par le positionnement au poste de piston d'Adama Traoré. Les poulains de Chris Wilder ont obtenu moult occasions, notamment par l'intermédiaire de Lundstram et McGoldrick, mais ils ont été trop imprécis dans la finition. Wolverhampton aurait pu corser l'addition si Saïss et Jiménez avaient été eux aussi plus efficaces, mais finalement, ce sont bien lesqui peuvent s'en vouloir, au regard de toutes les actions manquées. Tant mieux pour les Loups, déjà lancés, peut-être, vers une belle saison.Les lames de Sheffield, elles, semblent déjà plus émoussées.