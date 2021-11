Wilfried Zaha ne veut pas être sélectionné en Côte d'Ivoire

ABC

Le mal du pays.Wilfried Zaha a demandé à ne plus être sélectionné pour le moment en équipe de Côte d'Ivoire. Le Guardian rapporte que le joueur de Crystal Palace est en train de considérer son avenir chez les Éléphants et a officiellement demandé à son sélectionneur de prendre un autre joueur pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 de novembre., a fustigé l'entraîneur de la Côte d'Ivoire Patrice Beaumelle, alors que ses joueurs doivent prochainement affronter le Mozambique et le Cameroun.Avec 21 sélections pour 5 buts, Wilfried Zaha a pris la nationalité sportive ivoirienne en 2016 après avoir passé les sélections jeunes en Angleterre. Mais cette saison, l'attaquant était revenu malade de son match international contre le Malawi, et avait raté le nul de Palace contre Arsenal et était sur le banc pour le déplacement à Newcastle qui avait suivi. Cette décision risque fortement de lui fermer les portes de la CAN avec son pays.Comment se fermer des portes en une leçon.