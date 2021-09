Vous avez plus de chances de devenir footballeur en naissant en Islande

EG

Ça vaut bien un petit clapping.Tous les conseils pour percer dans le foot sont bons à prendre. D’après une étude commandée par Global Odds Index et réalisée par Magmatic Research, il serait plus simple de devenir footballeur de haut niveau en naissant en Islande. Là-bas, une personne sur 82 tape dans un ballon en professionnel. Un score impressionnant forcément lié à la faible population du pays, qui met à l’amende le monde entier. Deuxième et troisième, le Monténégro (1/258) et l’Uruguay (1/451) sont très loin. Côté français, c’est la lose : une chance sur 7363 de devenir pro (49du classement, entre Chypre et Trinité-et-Tobago).L’Amérique du Sud est mise en valeur par un autre chiffre de l’étude. Le Brésil est le pays avec le plus fort pourcentage de joueurs de haut niveau (5,14% du plateau mondial), juste devant l’Argentine (4,38%) et le Nigeria (3,44%). Les Bleus, assez largement représentés à l’étranger, sont cette fois-ci dans le coup : 2,35% et une belle onzième place. Soit juste derrière l’Algérie (2,39%).Et encore, l’étude ne compte pas les drapeaux DZ dans les stades.