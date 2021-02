Voici 7 (plus ou moins) bonnes raisons de porter la CLR de Kipsta

Il y a 10 ans, la rédaction de sofoot.com s'était gentiment moqué d'une paire de crampons Kipsta. En 2021, la marque revient avec un nouveau modèle, la CLR, qui n'a franchement plus rien à voir avec son ancêtre. Alors, soyons francs, il y a peu de chances de voir un jour Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo débarquer sur une pelouse avec des Décathlon aux pieds. Mais les CLR de Kipsta ont de sérieux atouts qui devraient vous donner envie de mettre vos pieds dedans. Terminé les ongles noirs, fini les talons en sang : l’arme absolue pour rater ses crochets avec classe et envoyer une transversale directement en touche existe enfin. Voici les 7 (plus ou moins) bonnes raisons de porter la CLR de Kipsta...

1/ Pour l’histoire.

2/ Pour vous venir en aide.

3/ Pour le style.

4/ Pour la hype.

5/ Pour troller Omar Sy.

6/ Pour les fétichistes.

7/ Pour aider la recherche.

Par Frédéric Losada

Oui, un maillot Kipsta, c'était la honte. Oui, si t’avais des Kipsta aux pieds, c’est que t’étais sûrement le remplaçant du remplaçant de l’équipe C. Mais ça, c'était avant. Parce que Kipsta, c’est aussi l’histoire du football français. Comment ne pas avoir dans le cœur le LOSC 2001-2002, jersey Kipsta sur les épaules ? Celles de Dagui Bakari, Bruno Cheyrou et Grégory Tafforeau. Une équipe capable de sortir en tour préliminaire de C1 le grand Parme de Cannavaro, de Di Vaio et d’EPO. En toute modestie, la CLR n’est ni plus ni moins que l’héritage d’une équipe qui a écrit l’une des plus belles épopées européennes du foot français. Équipe qui n’a pas passé la phase de poules, ça va sans dire.Peu importe que vous soyez un joueur bof-bof, pas terrible ou même un peu bon : si la vitesse est un de vos points faibles, la CLR va vous changer la vie. Sa semelle en Pebax, un composant en polyamide qui offre plus d'explosivité sur le terrain, va enfin vous permettre d’éviter que le ballon sorte en touche. Entièrement en tout cas. La CLR offre par ailleurs une légèreté bluffante, se proposant d’épouser au mieux vos pieds de hobbit pour une sensation effet « skin control » . C’est désormais votre coach qui devra résoudre un nouveau casse-tête : vous faire entrer à la 77ou à la 83...Avec son aspect de chausson lacé à base de matières techniques et de tissus élastiques, la CLR a de l’allure. Elle possède même un atout non négligeable : on peut aussi la porter à la ville pour peu qu’on aime la mode, l’originalité et l’audace. La performance ou le style ? Pourquoi choisir ? La fameuse histoire des goûts et des couleurs... Au fait, devinez quelles pompes porte Jason Berthomier, le joueur de Clermont et meilleur passeur de Ligue 2 ? Bingo, la CLR. Et autant vous dire que personne ne lui fait de réflexion sur son look dans le vestiaire.Le 4 mars dernier, Décathlon a cassé internet. Ou en tout cas son site internet. La faute à la mise en vente de 3000 paires de Revival Jog, sa sneaker néo-rétro inspirée d’un modèle de 1996. Vendue 90 euros, on l’a retrouvée jusqu’à 4 fois son prix sur de nombreux sites de revente. C’est tout le mal qu’on peut souhaiter aux futurs acquéreurs d’une CLR qui peuvent voir en cette chaussure ni plus ni moins que le Bitcoin de demain. Décathlon, à fond la hype., la série Netflix pour les amateurs d’intrigues faciles et improbables, cartonne et c’est très bien comme ça. Pour autant, les stylistes ont commis une boulette en affublant le personnage d'Omar Sy jeune d'une paire d’Artengo, créée en 2006 par Décathlon, dans un flashback qui se déroule en 1995... Il y a donc fort à parier que dans les prochains épisodes, on verra Omar Sy chausser des CLR lors de la finale de la Coupe de la Ligue 1999. À noter que si Franck Rizzetto avait eu des CLR aux pieds, le FC Metz aurait sans doute remporté la finale.Qui sommes-nous pour juger ? Doit-on nécessairement tourner le dos à ceux qui frétillent à la vue d’une cheville hyperlaxe ? Faut-il absolument comprendre pourquoi une voûte plantaire délicatement glissée dans un réceptacle en tissus techniques provoque de fortes émotions chez certains ? Non, évidemment. Et pour vous les dérangés du ciboulot, sachez que la CLR comblera absolument toutes vos attentes si vous souhaitez en détourner l’usage original. La CLR peut se porter en intérieur sur un tapis berbère, sous une lumière tamisée et sied avec autant d’élégance aux hommes et aux femmes, aux 46 forts comme aux 38 délicats.L’institut Pasteur vient de jeter l’éponge dans la fabrication d’un vaccin contre la Covid-19. Sanofi annonce un retard considérable pour le sien. Peut-on sincèrement continuer à être la risée du monde en matière de recherche ? La CLR est le fruit de plusieurs années de travail et d’innovations de la part des techniciens et des collaborateurs de Décathlon qui doivent sans doute porter des blouses blanches comme en cours de SVT. Faire l'acquisition d’une paire de CLR, c’est donc un geste citoyen et engagé. Pour la recherche, pour la France. Et pour votre jeu court à une touche.