Vlahović égale un record de Cristiano Ronaldo en Italie

Des buts par Dušan.Inarrêtable en cette année 2021, Dušan Vlahović a égalé un record détenu par Cristiano Ronaldo. L'attaquant serbe a en effet inscrit son 33e but de l'année civile ce dimanche face à Sassuolo, soit autant que le Portugais en 2020. Un total inédit depuis les années 1960 avant que les deux hommes ne viennent planer sur la Serie A.Lebuteur de 21 ans n'en finit plus d'impressionner depuis de longs mois à la pointe de l'attaque d'une Fiorentina de plus en plus plaisante. Et ce n'est pas ce genre de statistiques qui fera baisser sa côte auprès des plus grands clubs européens, qui lui font désormais les yeux doux.Déjà tout d'un futur grand.