Villarreal se balade face à Valence

L'équipe B de Villarreal est meilleure que la B de Valence.Dans un derby dont personne ne voulait, Villarreal sort vainqueur par KO, ayant scellé le score de la rencontre dès le quart d'heure de jeu pour s'imposer 2-0. Les deux équipes n'avaient de toute façon pas la tête au match : lerêvait déjà de sa demi-finale etpensaient déjà à leur finale de Copa del Rey, dernier espoir de la saison.Dans un Estadio de la Cerámica pratiquement vide, les hommes d'Unai Emery prennent rapidement les devants, et profitent d'une première erreur de la défense expérimentale de Valence. Eray Cömert, pourtant le plus âgé de l'arrière-gardeà 24 ans, laisse sa main traîner dans la surface et permet à Arnaut Danjuma de planter son quatrième pénalty de la saison. Dans une rencontre à sens unique, Villarreal fait le break, grâce à une belle percée de Juan Foyth bien conclue par le Néerlandais qui signe un doublé (2-0, 17). Si la première période se résume essentiellement à un duel Cillessen-Danjuma, le hit de la seconde période se nomme Samuel Chukwueze, comme à Munich. Et même si Valence ayant fait rentrer quelques joueurs plus expérimentés tente de revenir au score, la défense dului rappelle comment on doit s'aligner et piège Cheryshev et sa tentative hors-jeu (65e).Lesempochent trois points presque cadeau, et se replacent dans leur course à la coupe d'Europe, eux qui sont toujours septièmes à trois points de la Ligue Europa Conférence. Valence plonge au classement et s'en fout : la saison se jouera samedi à Séville, face au Betis.Rulli - Foyth, Albiol, Mandi, Estupiñan - Pino (Chukwueze, 46), Capoue, Parejo, Trigueros - Lo Celso (Gómez, 71), Danjuma (Dia, 71).Unai EmeryCillessen - Correia (Cheryshev, 64), Iranzo, Cömert, Mosquera, Vázquez (Gaya, 55) - Musah (Santiago, 55), Soler (Moriba, 55), Račić, Costa - de Sousa.José Bordalás