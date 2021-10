Viens mater PSG-Leipzig lors d'une projection So Foot au Sacré le 19 octobre !

Après la folle soirée PSG-ManCity et le premier but de Messi sous ses nouvelles couleurs, il est bon de garder le rythme. On vous propose donc une nouvelle soirée Ligue des Champions gratuite, opposant le PSG à Leipzig cette fois-ci, toujours selon le même principe :Uneavec tables et chaises et uneavec des bancs et du monde debout -,sur chaque but,dans les enceintes, cadeau pour leaux couleurs parisiennes,, quiz culture PSG et autres surprises.C’est ouvert à tout le monde, dans la limite des places disponibles. Donc dépêchez-vous !Pour pré-réserver ses places,Hot-dog, chips et boissons en vente sur place.Programme :► 18h30 : ouverture des portes, projection du docu "8 mai 1996 : Paris est magique" (partie bar) et oppositions sur FIFA 20 (partie discothèque)► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises...► 20h50 : prise d'antenne et diffusion du match PSG-Leipzig sur grand écran► 21h45 : super finale du quiz.► 23h55 : couvre-feu