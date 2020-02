Viens mater OL – Juve lors d’une projection So Foot de tous les exploits

Programme :

Une semaine après Dortmund-PSG se jouera l’autre huitième de finale tricolore, entre l’Olympique Lyonnais de Memphis Depay et la Juventus de CR7.Karl Toko-Ekambi est là pour ça. Les « Sacrée soirée So Foot » et leur indémodable concept « deux salles, deux ambiances » aussi.On ne change pas une formule gagnante :et pfaçon « virage » avecetdans les enceintes. Sont aussi prévus unaux couleurs lyonnaises,, unet autres surprises.C’est, dans la limite des places disponibles. Donc dépêchez-vous !En vente à partir du 19 février, midi.Hot-dog, chips et boissons en vente sur place.► 18h : ouverture des portes, projection d’un best of des meilleurs matchs de l’OL en C1 (partie bar) et oppositions sur FIFA 20 (partie discothèque)► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un super quiz, chants...► 20h50 : prise d'antenne et diffusion du match sur grand écran► 21h45 : super finale du quiz.► 23h55 : couvre-feu